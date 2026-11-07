Zwłoki w domu zamachowca. Akcja służb w Ostrowcu Świętokrzyskim [RELACJA NA ŻYWO]

Strzelanina wydarzyła się w sobotę około godz. 15 na Rynku Głównym.

Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych.

Zatrzymany 24-latek strzelał do przechodniów, a później do policjantów.

W samochodzie mężczyzny znaleziono broń, amunicję i wojskowe wyposażenie.

Policja zdementowała informacje o drugim napastniku.

W sobotę 7 listopada około godz. 15 sprawca wjechał autem na płytę rynku. Siedzący w nim mężczyzna zaczął strzelać do przechodniów. Ludzie w panice uciekali i szukali schronienia w pobliskich lokalach oraz bramach.

Napastnik odjechał z rynku, a podczas pościgu zderzył się z innym samochodem w rejonie skrzyżowania z ul. Dietla. Wysiadł z auta i skierował broń w stronę policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem, ranili mężczyznę i go obezwładnili. Został przewieziony do szpitala. Policja sprostowała wcześniejsze doniesienia o możliwym drugim sprawcy.

- W całym rynku było słychać strzelaninę. Huk. Ludzie uciekali, krzyczeli, chowali się. Ludzie na początku myśleli, że to są fajerwerki i z ciekawością wychodzili, ale nagle zobaczyli samochód, z którego wystaje broń - powiedział świadek dramatu.

Zatrzymany to 24-letni obywatel Polski, mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Był ubrany w strój przypominający wojskowy i miał długą broń, prawdopodobnie karabinek AR-15. W samochodzie policjanci zabezpieczyli także inne sztuki broni, amunicję, plecak, zasobniki i bagnet. Mężczyzna miał pozwolenie na broń, nie był karany ani wcześniej notowany. Szef MON zdementował, by napastnik był związany z Wojskiem Polskim.

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24-latek mieszkał w Ostrowcu Świętokrzyskim. W domu zamachowca znaleziono zwłoki dwóch kobiet i mężczyzny. To prawdopodobnie członkowie jego rodziny.

Zginęło 5 osób. W strzelaninie rannych zostało 16 osób, w tym dwóch policjantów. Jeden z funkcjonariuszy ma ranę postrzałową, drugi — trzy i jest w bardzo ciężkim stanie. Na miejscu pracują policjanci i prokuratorzy, którzy ustalają przebieg zdarzeń i sprawdzają, czy sprawca działał sam. W Krakowie ogłoszono żałobę do 11 listopada. Służby apelują, by korzystać z oficjalnych komunikatów i nie rozpowszechniać niepotwierdzonych informacji.

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Jeden z rannych policjantów doznał rany postrzałowej. Stan drugiego funkcjonariusza jest bardzo ciężki. Motyw działania napastnika nie został dotąd podany.

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