Rozbój na skwerze w Tarnowie. Napastnik ukradł kalendarz adwentowy

Ten brutalny rozbój miał miejsce wieczorem w sobotę, 21 listopada na jednym ze skwerów w Tarnowie. Siedziała tam siedmioosobowa grupa młodzieży w wieku od 15 do 17 lat. Do nastolatków zbliżył się nieznany im chłopak, którego wiek poszkodowani ocenili na około 20 lat.

Agresor kierował pod adresem grupy groźby, domagał się wydania gotówki i wartościowych rzeczy. Następnie rozpylił gaz łzawiący, a trzy osoby uderzył w twarz. Zanim zbiegł z miejsca zdarzenia, zabrał jednemu z nastolatków kalendarz adwentowy wart 60 złotych. Zaatakowana młodzież zgłosiła sprawę policji.

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Policja w Tarnowie zatrzymała 16-latka. Sąd rodzinny wydał decyzję

Postępowanie przejęli mundurowi z Komisariatu Policji Tarnów-Centrum. Ustalili, że podejrzany ma mniej lat, niż sądzili pokrzywdzeni. Już kolejnego dnia po napadzie funkcjonariusze zatrzymali 16-latka, trafił do policyjnej izby dziecka.

Gdy śledczy zgromadzili materiał dowodowy, doprowadzili zatrzymanego do tarnowskiego sądu. Tamtejszy sąd rodzinny postanowił skierować 16-latka do ośrodka wychowawczego.

„Młody wiek nie oznacza bezkarności. Grożenie innym i używanie przemocy, aby odebrać im ich własność, ma poważne konsekwencje także dla osób nieletnich” – pisze w komunikacie małopolska policja.

Chociaż skradziony przedmiot miał kosztować jedynie 60 złotych, zastosowanie przemocy sprawiło, że czyn zakwalifikowano jako rozbój, a nie zwykłą kradzież.