Prokuratura pilnie poszukuje dziewczynki, która cudem ocalała podczas ataku w Krakowie, oraz jej opiekunów.

Śledczy sprawdzają, czy napastnik działał z inspiracji obcych służb, a także badają jego pozwolenie na broń i zabezpieczone urządzenia elektroniczne.

Do ataku w Krakowie doszło 7 listopada, kiedy zamaskowany 24-latek wjechał autem w tłum i zaczął strzelać, zabijając sześć osób i raniąc szesnaście, a sam zmarł 9 listopada w wyniku postrzelenia przy zatrzymaniu.

Śledztwo obejmuje również odkrycie w domu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim ciał jego 53-letniego ojca, 52-letniej matki i 21-letniej siostry z ranami postrzałowymi.

Atak w Krakowie. Prokurator Dariusz Korneluk apeluje do opiekunów ocalałej dziewczynki

Tragedia w stolicy Małopolski rozegrała się 7 listopada w ścisłym centrum miasta. Zamaskowany 24-latek wjechał tam samochodem w tłum, a następnie otworzył ogień do bezbronnych ludzi, zabijając sześć osób i raniąc szesnaście. Wcześniej w domu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono z ranami postrzałowymi ciała trojga jego bliskich, 53-letniego ojca, 52-letniej matki oraz 21-letniej siostry. Sam sprawca został postrzelony podczas zatrzymania i zmarł 9 listopada, jednak śledztwo dotyczące tych wydarzeń wciąż się toczy.

Śledczy z Prokuratury Krajowej oficjalnie potwierdzili, że nagranie ukazujące moment ataku jest autentyczne. Na materiale widać dziewczynkę, w stronę której napastnik oddał serię z broni maszynowej. Dziecko przeżyło dzięki ogromnemu szczęściu, a prokuratorzy próbują teraz ustalić tożsamość małoletniej poszkodowanej i jej opiekunów.

„Chciałbym zwrócić się do przedstawicieli prawnych dziewczynki, która cudem, można powiedzieć, uniknęła śmierci, w kierunku której sprawca oddał serię z broni maszynowej” – zaapelował prokurator krajowy Dariusz Korneluk na antenie TVN24 w programie „Kropka nad i”.

Szef Prokuratury Krajowej zaznaczył, że śledczy pilnie chcą skontaktować się z opiekunami dziecka, gdyż ich relacja ma kluczowe znaczenie dla dokładnego odtworzenia przebiegu tych wydarzeń.

Śledztwo po zamachu w Krakowie. Czy 24-latek działał z inspiracji obcych służb?

Prowadzący postępowanie szczegółowo analizują również motywy, jakimi kierował się 24-letni sprawca. Prokuratura weryfikuje hipotezę, według której mężczyzna mógł zostać przez kogoś opłacony lub zmanipulowany.

„Na chwilę obecną niczego nie wykluczamy, łącznie z tym, że działał z inspiracji obcych służb. To też jest wątek, który jest badany” – powiedział Dariusz Korneluk w TVN24.

Jednocześnie prokuratorzy dokładnie weryfikują, w jaki sposób 24-latek uzyskał broń sportową, prześwietlając procedurę wydania pozwolenia oraz przebieg badań lekarskich i psychologicznych. Funkcjonariusze zabezpieczyli należące do sprawcy telefony, komputery i nośniki danych, natomiast biegli z zakresu balistyki opracowują specjalistyczne opinie.

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