Atak nożownika w krakowskiej aptece. Bohaterskie farmaceutki obezwładniły 24-latka

W piątek około godziny 8.15 w punkcie aptecznym na terenie krakowskiej Krowodrzy doszło do ataku młodego nożownika na pracownice.

Trzy zaatakowane farmaceutki zdołały obezwładnić agresora i zamknąć go w jednym z pomieszczeń, odnosząc przy tym niegroźne rany.

Wezwani na miejsce zdarzenia policjanci przejęli i zatrzymali 24-letniego sprawcę napadu.

Atak nożownika w aptece w Krakowie. Jak farmaceutki obezwładniły napastnika?

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w piątkowy poranek na terenie dzielnicy Krowodrza w Krakowie. W tamtejszej aptece pojawił się młody człowiek, który sprawiał wrażenie pacjenta wymagającego natychmiastowej pomocy. Kiedy personel zabrał się za opatrywanie jego zranionej ręki, mężczyzna wyciągnął nóż i przyłożył go do szyi jednej z pomagających mu pracownic.

Koleżanki zaatakowanej kobiety błyskawicznie zareagowały na bezpośrednie zagrożenie jej życia i rzuciły się do walki z agresorem, starając się go unieszkodliwić. Podczas szarpaniny pracownice apteki same doznały obrażeń, ale zdołały zamknąć napastnika w jednym z aptecznych pomieszczeń. Zaraz po odizolowaniu mężczyzny kobiety wezwały na miejsce służby ratunkowe.

Policjanci, którzy szybko pojawili się w placówce, zatrzymali 24-letniego sprawcę ataku. Podczas tego niebezpiecznego incydentu ucierpiały trzy farmaceutki mające 35, 39 oraz 56 lat, jednak skończyło się u nich wyłącznie na powierzchownych ranach dłoni.

„Przyszłam kupić leki, nie wiedziałam nic o napadzie. To straszne. W środku, na korytarzu, jest pełno krwi” powiedziała reporterce „Super Expressu” pani Elżbieta, mieszkanka Krakowa.

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Kryzys psychiczny i myśli samobójcze. Gdzie szukać bezpłatnej pomocy?

Osoby zmagające się z trudną sytuacją życiową, przechodzące kryzys lub mające myśli samobójcze mogą skorzystać ze wsparcia dyżurujących specjalistów oraz psychologów. Poniżej znajduje się lista miejsc, w których można uzyskać bezpłatną pomoc w trudnych chwilach.

• Dla dzieci i młodzieży działa bezpłatny kryzysowy telefon zaufania pod numerem 116 111.

• Dorośli w kryzysie mogą dzwonić na bezpłatny telefon zaufania pod numer 116 123.

• Rzecznik Praw Dziecka prowadzi Dziecięcy Telefon Zaufania dostępny pod numerem 800 121 212.

• Osoby będące w żałobie po stracie bliskich uzyskają wsparcie, dzwoniąc pod numer 800 108 108.

• Dzieciom i młodzieży w żałobie wsparcie oferuje program Tumbo Pomaga pod numerem 800 111 123.

• Pomoc można znaleźć również w internecie, wchodząc na stronę pokonackryzys.pl.

Jeżeli występuje bezpośrednie zagrożenie życia, należy niezwłocznie wykonać połączenie na numer alarmowy 112.