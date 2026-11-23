Awaria w Urzędzie Miasta Krakowa. Dlaczego aplikacja mKraków nie działa?

Oficjalne dane z krakowskiego magistratu wskazują, że problemy zaczęły się od nagłej awarii dostępu do internetu w Urzędzie Miasta Krakowa. Błąd techniczny natychmiast wywołał efekt domina i zablokował najważniejsze narzędzia cyfrowe, z których codziennie korzystają tysiące mieszkańców oraz turystów odwiedzających stolicę Małopolski.

Urzędnicy wydali oficjalny komunikat, w którym przyznali, że wybrane funkcje aplikacji mKraków przestały działać. Zespoły techniczne starają się jak najszybciej naprawić powstałą szkodę, ale magistrat nie jest jeszcze w stanie podać dokładnej godziny ponownego uruchomienia całego systemu.

Utrudnienia w Krakowie. Jakie funkcje aplikacji mKraków są niedostępne?

Sieciowa usterka w magistracie mocno uderzyła w codzienne funkcjonowanie wielu osób w mieście. Spore problemy mają przede wszystkim pasażerowie komunikacji miejskiej i kierowcy, ponieważ według informacji z urzędu awaria objęła następujące obszary.

Zablokowano Kartę Krakowską oraz Krakowską Kartę Rodzinną 3+, przez co mieszkańcy stracili wgląd w swoje profile i przysługujące im zniżki. Niedostępne są również bilety okresowe, których nie można teraz kupić. Co niezwykle ważne dla podróżnych, w aplikacji nie da się okazać biletów do kontroli, a problem ten dotyczy nawet dokumentów opłaconych i aktywowanych jeszcze przed pojawieniem się usterki. Kolejne utrudnienie to parkowanie w Obszarze Płatnego Parkowania, gdzie zablokowano zarządzanie płatnościami i kierowcy nie mogą przez mKraków rozpocząć, opłacić ani wcześniej zakończyć postoju. Przestały działać także rozkłady jazdy, więc pasażerowie nie sprawdzą w programie godzin odjazdów autobusów i tramwajów.

„Przepraszamy za utrudnienia. O przywróceniu działania usług poinformujemy w kolejnym komunikacie” – przekazali krakowscy urzędnicy. Zanim system znów zacznie działać poprawnie, mieszkańcy powinni wybierać inne sposoby opłacania przejazdów i postoju, korzystając na przykład ze stacjonarnych automatów biletowych lub tradycyjnych parkomatów.

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