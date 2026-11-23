W sobotę, 21 listopada, na ulicy 3 Maja w Myślenicach doszło do tragicznego wypadku drogowego.

W wyniku zderzenia motocykla z samochodem osobowym zginął 30-letni mieszkaniec gminy Myślenice.

Do wypadku doszło, gdy motocyklista podczas manewru wyprzedzania zderzył się z innym pojazdem; okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Tragiczny wypadek w Myślenicach. Motocyklista zderzył się z osobówką

W sobotę, 21 listopada, około godziny 10:20, służby ratunkowe otrzymały pilne zgłoszenie o wypadku na ulicy 3 Maja w Myślenicach. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji, straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, mimo błyskawicznie podjętej akcji reanimacyjnej, życia poszkodowanego nie udało się uratować. Tragiczny wypadek w Myślenicach okazał się śmiertelny dla 30-letniego motocyklisty, który był mieszkańcem tej samej gminy.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu tragedii, motocyklista poruszał się ulicą 3 Maja, jadąc od strony Sułkowic w kierunku centrum Myślenic. Do dramatu doszło w momencie, gdy 30-latek zdecydował się na wykonanie manewru wyprzedzania jednego z jadących przed nim samochodów osobowych. To właśnie wtedy, z niewyjaśnionych jeszcze do końca przyczyn, doszło do zderzenia z innym pojazdem osobowym. Siła uderzenia była ogromna, a obrażenia, jakich doznał młody mężczyzna, okazały się zbyt poważne.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Na miejscu zdarzenia przez długi czas trwały intensywne czynności procesowe. Policjanci zabezpieczali ślady, wykonywali oględziny pojazdów oraz sporządzali dokumentację fotograficzną, która pomoże w dokładnym odtworzeniu przebiegu tej tragedii. Wszystkie działania były prowadzone pod bezpośrednim nadzorem prokuratora. Jak poinformowała policja, kierujący samochodami osobowymi, które uczestniczyły w zdarzeniu, zostali poddani badaniu alkomatem. Badanie wykazało, że kierowcy osobówek byli trzeźwi w momencie wypadku.

Dokładne okoliczności, przyczyny oraz sekwencję wydarzeń na ulicy 3 Maja wyjaśnia teraz Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach pod nadzorem miejscowej prokuratury. Mundurowi po raz kolejny kierują gorący apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jesienna aura i zmienne warunki atmosferyczne wymagają od kierowców szczególnej koncentracji. Policjanci apelują o zachowanie maksymalnej ostrożności, rozwagi oraz o bezwzględne dostosowanie stylu jazdy i prędkości do panujących warunków na drodze. Nawet chwila nieuwagi lub błąd przy wyprzedzaniu mogą doprowadzić do nieodwracalnej tragedii.

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