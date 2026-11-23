Atak zamachowca w Krakowie. Strażak OSP Tomasz zasłonił żonę przed strzałami

Tamte wydarzenia bezpowrotnie odmieniły losy młodego małżeństwa. W auto, którym jechali, niespodziewanie uderzył samochód prowadzony przez zamachowca. W obliczu śmiertelnego zagrożenia Tomasz natychmiast zdecydował się chronić żonę i osłonił Kingę własnym ciałem przed kulami napastnika. Ta heroiczna reakcja ocaliła kobiecie życie, ale sam strażak z bardzo ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala.

Małżonkowie przysięgali sobie miłość i wierność przed ołtarzem zaledwie miesiąc wcześniej. Nikt nie zakładał, że słowa te tak prędko przejdą równie dramatyczną próbę. Z relacji organizatorów zbiórki wynika, że poszkodowanego czeka teraz długotrwała, pełna bólu i bardzo kosztowna walka o powrót do zdrowia. Konieczna będzie skomplikowana operacja rekonstrukcji twarzoczaszki, po której nastąpi specjalistyczne leczenie i trwająca wiele miesięcy rehabilitacja.

Zbiórka na leczenie postrzelonego strażaka Tomasza. Od lat pomagał potrzebującym

Niesienie pomocy innym towarzyszyło Tomaszowi już od dzieciństwa, gdyż w szeregi ochotniczej straży pożarnej wstąpił w wieku zaledwie 12 lat. Przez ten czas jako druh regularnie uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ryzykował własnym zdrowiem dla ratowania ludzi w potrzebie. Mężczyzna mocno angażuje się też w sprawy lokalnej społeczności. Jest członkiem strażackiej orkiestry i sprawuje opiekę nad Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, gdzie uczy młode pokolenia odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Teraz ten oddany ratownik sam liczy na solidarność ze strony społeczeństwa. Dokładna kwota potrzebna na leczenie oraz rehabilitację nie została jeszcze oszacowana, ale najbliżsi już gromadzą środki na zapewnienie mu jak najlepszej opieki medycznej. Powrót Tomasza do sprawności można wesprzeć poprzez wpłatę na zbiórkę lub udostępnienie informacji o niej w serwisach społecznościowych. Przez długie lata to on wyjeżdżał na ratunek przy każdym alarmie, a dziś my mamy szansę spłacić ten dług. Poniżej link do zbiórki.

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