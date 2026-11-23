Tragiczny wypadek w Gdowie. 70-letnia rowerzystka zginęła na miejscu

Funkcjonariusze policji pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie ustalili przebieg tragedii. Siedzący za kierownicą Audi 20-latek poruszał się od strony centrum Gdowa w kierunku ulicy Stadnickiej. Znajdując się na łuku jezdni, młody kierowca zdecydował się na skrajnie nieodpowiedzialny krok i rozpoczął wyprzedzanie w miejscu, gdzie przepisy tego zabraniają.

Podczas realizacji tego ryzykownego manewru 20-latek stracił kontrolę nad rozpędzonym samochodem i czołowo uderzył w 70-letnią kobietę, która prawidłowo jechała na rowerze. Impet zderzenia z ciężkim autem osobowym był tak duży, że seniorka nie miała najmniejszych szans na przeżycie i zginęła na miejscu.

20-latek z Audi nie miał prawa jazdy. Policja i prokuratura badają sprawę

Weryfikacja danych wykazała, że 20-latek prowadzący Audi w ogóle nie miał prawa jazdy. Brak wymaganych dokumentów nie powstrzymał go jednak przed kierowaniem autem i zabraniem na pokład innych osób, gdyż w pojeździe znajdowały się jeszcze trzy pasażerki. Sam kierowca również ucierpiał w zderzeniu, a załoga śmigłowca LPR przetransportowała go do jednego z krakowskich szpitali.

Przez wiele godzin w miejscu wypadku pracowali śledczy pod nadzorem prokuratora. Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce przekazała, że mundurowi przeprowadzili dokładne oględziny, zabezpieczyli ślady oraz nagrania z pobliskich kamer monitoringu. Istotnym dowodem będą wyniki analizy krwi 20-latka, które wykażą, czy mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dokładny przebieg tragedii ustalają wieliccy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Myślenicach.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje