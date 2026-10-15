Bachleda Festiwal Restauracji w Zakopanem. Jesień w Tatrach najlepiej smakuje przy stole

Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego

W Tatrach zaczyna się najbardziej zmysłowa pora roku. Jesienne światło, chłodne poranki, mgły otulające górskie doliny i intensywne kolory tatrzańskiej przyrody tworzą wyjątkową atmosferę, w której jeszcze bardziej doceniamy to, co sezonowe, lokalne i pełne smaku.

Właśnie w takim otoczeniu odbędzie się Bachleda Festiwal Restauracji – wydarzenie, które zaprosi Gości do poznawania Zakopanego od najbardziej smakowitej strony. Od 28 października do 29 listopada 2026 roku sześć restauracji Bachleda Restaurants przygotuje specjalne festiwalowe propozycje w wyjątkowej cenie.

Na Gości czekać będzie 12 menu stworzonych przez Szefów Kuchni. To propozycja dla osób, które lubią odkrywać nowe połączenia, sezonowe produkty i autorskie interpretacje dobrze znanych smaków.

Jesień na talerzu

Bachleda Festiwal Restauracji to spotkanie kuchni z porą roku. Jesienne menu czerpią z produktów, które najlepiej oddają charakter tego czasu: sezonowych warzyw, grzybów, owoców, ziół, mięsa, ryb i innych składników, pozwalających tworzyć głębokie, rozgrzewające i pełne aromatu kompozycje.

Jesień w Tatrach ma swój własny smak. Po dniu spędzonym na górskim szlaku szczególnie dobrze smakuje kolacja w eleganckim wnętrzu, przy kieliszku dobrego wina. To również dobry moment, by odkrywać Zakopane z innej perspektywy – spokojniejsze, nastrojowe i pełne kulinarnych adresów, które zachęcają, by zatrzymać się na dłużej.

Autor: Bachleda Hotel/ Materiały prasowe

Sześć restauracji i dwanaście festiwalowych menu

W tegorocznej edycji festiwalu udział bierze sześć restauracji Bachleda Restaurants. Każda z nich przygotowała dwa festiwalowe menu, dlatego Goście będą mogli wybrać spośród 12 różnych możliwości kulinarnej podróży.

Góralska Tradycja sięga do kulinarnego dziedzictwa Podhala i zestawia je z nowoczesnym spojrzeniem na kuchnię. To miejsce, w którym tradycyjne inspiracje spotykają się ze współczesną formą, a charakter regionu można odkrywać w kolejnych odsłonach menu.

Grand Kasprowy zaprasza do świata eleganckiej kuchni w wyjątkowej scenerii Bachleda Hotel Kasprowy. Panoramiczny widok na Tatry staje się tutaj naturalną częścią kulinarnego doświadczenia, a sezonowe składniki są punktem wyjścia do autorskich kompozycji Szefa Kuchni.

La Prima to propozycja dla miłośników finezji i swobodnego podejścia do dobrego jedzenia. Kuchnia oparta na jakości składników nabiera podczas festiwalu jesiennego charakteru, łącząc południową energię z produktami i atmosferą sezonu.

Trattoria Parmigiano przenosi Gości w świat włoskich smaków, w którym jakość i odpowiednio dobrane składniki odgrywają pierwszoplanową rolę. Festiwalowe menu pozwala spojrzeć na włoską kuchnię z jesiennej perspektywy.

Zbyrcok czerpie z atmosfery Podhala i zamiłowania do kuchni, która potrafi rozgrzać po chłodnym dniu. To spotkanie regionalnych inspiracji, sezonowości oraz wyrazistego, współczesnego podejścia do gotowania.

Od smaków inspirowanych Podhalem, przez kuchnię europejską, po włoskie klasyki – wspólnym mianownikiem festiwalowych propozycji pozostają jakość, sezonowość i autorski charakter dań.

Zakopane od najbardziej smakowitej strony

Bachleda Festiwal Restauracji to także zaproszenie do jesiennego Zakopanego. Miasta, które poza sezonem pokazuje swoje bardziej nastrojowe oblicze. Po spacerze Krupówkami, górskiej wycieczce czy podziwianiu jesiennych Tatr można zakończyć dzień przy stole, odkrywając kolejne festiwalowe menu.

Jesienne Tatry sprzyjają niespiesznym spotkaniom. Złote i rude zbocza, świeże górskie powietrze, widoki na Giewont i szczyty Tatr oraz coraz dłuższe wieczory tworzą naturalną oprawę dla kulinarnych doświadczeń.

Właśnie dlatego Bachleda Festiwal Restauracji jest czymś więcej niż wydarzeniem kulinarnym. To sposób na poznanie Zakopanego poprzez smak, atmosferę i spotkanie z kuchnią tworzoną przez ludzi, dla których gotowanie jest sztuką.

Bachleda Festiwal Restauracji 2026 – najważniejsze informacje

Bachleda Festiwal Restauracji

Termin: 28 października – 29 listopada 2026

Miejsce: Zakopane

Liczba restauracji: 6 restauracji Bachleda Restaurants

Liczba menu: 12 festiwalowych menu

Start rezerwacji stolików: 7 października

Rezerwacje i menu: www.festiwalrestauracji.pl

6 restauracji. 12 menu. Jeden miesiąc pełen smaków. Sprawdź, czym w tym roku zaskoczą Szefowie Kuchni Bachleda Restaurants, wybierz swoje kulinarne doświadczenie i daj się zaprosić na jesień, której najlepiej spróbować właśnie w Zakopanem.