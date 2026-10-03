Magazyn Travelist i Polska Organizacja Turystyczna zorganizowały pierwszy Ranking Polskich Zamków i Pałaców, promujący polskie dziedzictwo i turystykę.

Eksperci nominowali blisko 60 obiektów w czterech kategoriach tematycznych, a w piątej, otwartej kategorii "Ulubiony zamek lub pałac Polaków", każdy może zgłosić własnego faworyta.

Głosowanie trwa do 14 października 2026 r. na stronie promocje.travelist.pl, a jego wyniki zostaną ogłoszone 28 października na łamach Magazynu Travelist.

Jakie obiekty powalczą o tytuł i które najpiękniejsze zamki w Polsce znalazły się na liście nominowanych?

W pierwszej edycji rankingu eksperci nominowali blisko 60 obiektów, które zostały podzielone na cztery kategorie tematyczne: „Najpiękniejszy zamek”, „Najpiękniejszy pałac”, „Najbardziej klimatyczne ruiny” oraz „Najlepszy hotel zamkowo-pałacowy”. W każdej z nich wyselekcjonowano po 15 wyjątkowych miejsc. Wśród nominowanych nie zabrakło takich ikon jak Wawel, zamek w Malborku, Zamek Książ, pałac w Wilanowie czy Pałac w Łańcucie. Na liście pojawiły się jednak również mniej oczywiste lokalizacje, które mogą stać się doskonałą inspiracją do planowania kolejnych weekendowych podróży.

Najważniejszą częścią plebiscytu jest jednak piąta, główna kategoria – „Ulubiony zamek lub pałac Polaków”. Nie ma w niej gotowej listy nominowanych, co oznacza, że każdy uczestnik może wpisać swojego własnego, prywatnego faworyta.

– W wyborze nominowanych nie kierowaliśmy się wyłącznie listą najbardziej znanych czy najczęściej odwiedzanych zabytków. Razem z ekspertami POT długo dyskutowaliśmy o tym, które obiekty najlepiej pokazują bogactwo polskiego dziedzictwa i jednocześnie są dziś atrakcyjnym celem podróży – tłumaczy Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist. Dodaje również, że pod uwagę brano m.in. stan zachowania zabytków, ich rangę historyczną oraz obecność na liście UNESCO.

Jak wziąć udział w głosowaniu?

Inicjatywa ma na celu nie tylko wyłonienie zwycięzców, ale przede wszystkim zachęcenie Polaków do aktywnego odkrywania kraju. Jak podkreśla Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej: – Wierzę, że pierwsza edycja rankingu będzie inspirować do poznawania zarówno najbardziej znanych zabytków, jak i mniej oczywistych miejsc oraz bogactwa kulturowego różnych regionów Polski.

Aby oddać swój głos, wystarczy odwiedzić oficjalną stronę plebiscytu i wybrać swoich faworytów. Głosowanie na Ranking Polskich Zamków i Pałaców trwa do 14 października 2026 roku, a oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 28 października na łamach Magazynu Travelist.

Dla wszystkich głosujących przygotowano wyjątkowy konkurs. Po wskazaniu swojego ulubionego obiektu wystarczy krótko uzasadnić, dlaczego to właśnie to miejsce zrobiło na nas największe wrażenie. Na autorów najbardziej kreatywnych odpowiedzi czekają znakomite nagrody: 1500 zł na rezerwacje hotelowe w serwisie Travelist.pl oraz rodzinny pobyt w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym za pierwsze miejsce. Laureat drugiego miejsca otrzyma 1000 zł oraz zimowy pakiet w Szwajcarii Bałtowskiej, natomiast za trzecie miejsce przewidziano 500 zł i rodzinny Pakiet Mikołajowy.

Poniżej galeria z 15 nominowanymi zamkami.

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