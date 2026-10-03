Proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Grojcu (powiat oświęcimski) został odwołany ze stanowiska przez biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla.

Jak wynika z komunikatu kurii, powodem odwołania są "stwierdzone i udowodnione poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu".

Duchowny odwołał się do watykańskich instytucji, które jednak przyznały rację biskupowi, stąd ks. Józef Zborek skutecznie stracił funkcję proboszcza.

Ks. Józef Zborek odwołany z funkcji proboszcza. Parafianie go kochali, do powodzian jeździł Ładą Nivą

To już ostateczna decyzja, ks. Józef Zborek został skutecznie odwołany przez biskupa i stracił stanowisko proboszcza w Grojcu. Duchowny musi opuścić parafię, z którą był związany przez prawie 30 lat. Pierwsze postanowienie w tej sprawie zapadło w 2024 r., jednak ksiądz Zborek odwołał się do instytucji watykańskich: Dykasterii ds. Duchowieństwa oraz Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Watykan podtrzymał decyzję biskupa Romana Pindla i tym samym oddalił odwołanie proboszcza. Kuria bielsko-żywiecka jako powód odwołania wskazuje "poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu", nie konkretyzując jednak, o jakie nieprawidłowości chodzi.

Ks. Józef Zborek cieszył się wielką sympatią i szacunkiem wśród swoich parafian oraz wielu mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Jak opisuje portal Fakty Oświęcim, duchowny często nie brał od wiernych pieniędzy za posługę, sam wykonywał prace przy kościele i nie korzystał z pomocy gosposi. Jeździł starą Ładą Nivą, przy pomocy której docierał między innymi do powodzian w 2001 r. Wówczas region oświęcimski został mocno dotknięty działaniem żywiołu.

Komunikat kurii bielsko-żywieckiej

- Ksiądz Józef Zborek, proboszcz Parafii Świętego Wawrzyńca w Grojcu został odwołany z urzędu proboszcza z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu. Zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne. Ksiądz miał pełne prawo do obrony. Skorzystał z prawa odwołania się do wszystkich instancji Stolicy Apostolskiej. Jego obrońcą był profesor, uznany autorytet w dziedzinie prawa kanonicznego. Dykasteria ds. Duchowieństwa potwierdziła słuszność decyzji Księdza Biskupa, a postępowanie zostało definitywnie zakończone na mocy decyzji Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

Ksiądz Józef Zborek otrzymał dekret Sygnatury Apostolskiej i wie, że nie pełni już urzędu proboszcza. W rozmowie z Biskupem i Wikariuszem Generalnym otrzymał kilka propozycji przeżywania czasu emerytury.

Wiemy, że wiele osób, zwłaszcza jego parafian przeżywa to boleśnie. Prosimy jednak o przyjęcie tego rozstrzygnięcia w duchu wiary i w jedności z Kościołem. Decyzja ta nie wynika z czyjejkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za Kościół.

Módlmy się za księdza Józefa, za całą Parafię i jej Duszpasterzy, aby ten trudny czas nie podzielił wspólnoty parafialnej.

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