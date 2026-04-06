Demolka kościoła w Oświęcimiu. Pijany 23-latek wpadł na gorącym uczynku

Pijany 23-latek zniszczył kościół w Oświęcimiu i trafił w ręce policji

W wielkanocny poniedziałek na teren jednej z oświęcimskich parafii nagle wtargnął bardzo agresywny i będący pod silnym wpływem alkoholu 23-latek. Z niewiadomych przyczyn zaczął demolować wszystko na swojej drodze. Zdołał uszkodzić główne drzwi wejściowe i wybić kilka szyb w oknach kościoła oraz sąsiadującej z nim plebanii. Dokładna wartość wyrządzonych szkód jest jeszcze szacowana. Całą sytuację natychmiast dostrzegł proboszcz, który szybko zaalarmował mundurowych o demolce. Patrol zjawił się szybko i ujął wandala, zanim zdołał uciec. Pomiar alkomatem pokazał, że 23-latek był kompletnie odurzony - wydmuchał około 2 promile alkoholu.

Mieszkaniec Oświęcimia odpowie za uszkodzenie mienia i bezprawne wtargnięcie

Agresor trafił prosto do celi w lokalnej komendzie, gdzie musi spędzić czas niezbędny do całkowitego wytrzeźwienia. Dopiero po odzyskaniu przez 23-latka pełni świadomości funkcjonariusze będą mogli przystąpić do formalnych przesłuchań i postawienia mu zarzutów. Głównym przewinieniem 23-latka jest dewastacja cudzej własności, za co kodeks karny przewiduje maksymalną karę do pięciu lat pozbawienia wolności. Młody mieszkaniec miasta poniesie także konsekwencje nielegalnego wejścia na teren parafii, co zagrożone jest rocznym pobytem za kratami. Obecnie motywy działania wandala pozostają nieznane.

