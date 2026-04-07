Sieć siłowni Well Fitness zwiększa swoją obecność w Krakowie: z dwóch klubów rozrasta się aż do dziesięciu

Trening dopasowany do Twojego stylu życia

Rozbudowa sieci w stolicy Małopolski to odpowiedź na rosnące zainteresowanie aktywnym stylem życia. Dzięki większej liczbie lokalizacji klubowicze mogą korzystać z kilku siłowni w ramach jednego karnetu.

- Rozbudowa sieci Well Fitness w Krakowie to przede wszystkim wygoda oraz lepsza dostępność dla naszych klubowiczów. Większa liczba lokalizacji sprawia, że mogą dopasować trening do swojego planu dnia, wybierając klub, który jest najbliżej ich codziennych aktywności zawodowych czy prywatnych. To pomaga ograniczyć bariery i sprzyja regularności, kluczowej w osiąganiu celów treningowych - mówi Marta Grabeus, Dyrektor Działu Marketingu Well Fitness.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Co znajdziesz w krakowskich klubach?

Każda siłownia Well Fitness ma swój charakter i własne strefy treningowe. Wśród nich można znaleźć m.in.:

Oldschool – klasyczną strefę treningu siłowego

– klasyczną strefę treningu siłowego profesjonalny sprzęt Eleiko

Cinema Cardio, czyli trening cardio z filmem na dużym ekranie

W Krakowie pojawiły się również specjalne strefy HYROX – jedna działa już w klubie przy Al. Pokoju 78, a druga zostanie uruchomiona w klubie przy ul. Bratysławskiej w połowie kwietnia.

Na osoby, które lubią urozmaiconą aktywność, czekają także korty do squasha, boiska do piłki nożnej i streetballa, trampoliny czy stoły do tenisa stołowego. Dostępne są również specjalistyczne przestrzenie, takie jak Gym Box, strefa sztuk walki, OCR (Obstacle Course Racing) czy sala do indoor cyclingu z projektorem.

Największy klub sieci w mieście – Well Fitness Solvay – ma aż 5200 m² powierzchni i oferuje 20 różnych stref treningowych, w tym również saunę.

Coś dla początkujących

Oferta sieci skierowana jest zarówno do osób początkujących, jak i zaawansowanych. Nowi klubowicze mogą skorzystać z programu Well Start, który pomaga oswoić się z siłownią, poznać wszystkie strefy treningowe oraz rozpocząć ćwiczenia pod okiem trenera.

Program będzie w najbliższym czasie rozwijany i jeszcze lepiej dopasowany do potrzeb osób zaczynających swoją przygodę z aktywnością fizyczną.

Darmowe wejście na siłownię

Jeśli ktoś chce sprawdzić, czy taka forma aktywności jest dla niego, kwiecień będzie idealnym momentem. Przez cały miesiąc każdy może skorzystać z jednorazowego darmowego wejścia do dowolnego klubu Well Fitness – nie tylko w Krakowie, ale także w innych miastach w Polsce.

Well Fitness to ogólnopolska sieć siłowni, która posiada ponad 90 klubów w 50 miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku czy Wrocławiu. Większość klubów działa przez całą dobę, a treningi mogą rozpocząć już osoby od 14. roku życia.

