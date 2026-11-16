Małopolska policja zdementowała medialne doniesienia, wyjaśniając, że do Warszawy wysłano 141 funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji (OPP) w Krakowie, a nie z Komendy Miejskiej.

W tym samym czasie bezpieczeństwa w Krakowie strzegło 128 policjantów prewencji z krakowskiej Komendy Miejskiej oraz dodatkowi funkcjonariusze operacyjni.

Policja podkreśla, że ani jeden funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie nie został delegowany do Warszawy, a bezpieczeństwo w mieście nie było zagrożone.

Ilu policjantów pilnuje Krakowa? Oficjalne stanowisko małopolskiej policji

Wokół rzekomego odpływu sił policyjnych z Krakowa do Warszawy narosło wiele mitów. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zdecydowała się na opublikowanie oficjalnego oświadczenia, aby uciąć spekulacje. Służby prasowe jednoznacznie podkreślają, że zestawianie ze sobą liczb wyrwanych z kontekstu wprowadza opinię publiczną w błąd i niepotrzebnie potęguje poczucie zagrożenia wśród mieszkańców.

Jak precyzuje w swoim komunikacie małopolska policja, do stolicy faktycznie zostało wysłanych 141 policjantów z Oddziału Prewencji Policji (OPP) w Krakowie. Formacja ta dysponuje jednak stanem etatowym przekraczającym 500 funkcjonariuszy, a jej głównym zadaniem jest możliwość wspierania działań na terenie całego kraju oraz województwa. Co kluczowe dla bezpieczeństwa samego miasta, ani jeden policjant z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie nie został delegowany do Warszawy.

Różnice w pionach policji a bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa

Aby w pełni zrozumieć strukturę zabezpieczenia miasta, policja przypomina o zasadniczych różnicach w podziale obowiązków poszczególnych pionów. Służba prewencji oraz oddziały prewencji to dwie zupełnie odrębne struktury, które realizują odmienne zadania na rzecz porządku publicznego.

W czasie, gdy część sił OPP realizowała zadania w Warszawie, bezpieczeństwa na ulicach stolicy Małopolski pilnowało bezpośrednio 128 policjantów prewencji podległych Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie. W grupie tej znaleźli się funkcjonariusze patrolówki, dzielnicowi, mundurowi z wydziału ruchu drogowego oraz wywiadowcy. Ponadto, do ogólnej liczby stróżów prawa dbających o bezpieczeństwo Krakowian w tym okresie należy doliczyć także nieumundurowanych policjantów operacyjnych z KMP oraz KWP w Krakowie.

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