Tragiczny wypadek w lesie. Zginęło dwóch mężczyzn

W lesie w Obidowej miał miejsce śmiertelny wypadek , w wyniku którego życie stracili dwaj mężczyźni.

, w wyniku którego życie stracili dwaj mężczyźni. Poszukiwani wyjechali w teren leśny około godziny 8:00 ciągnikiem typu SAM, a rozbity pojazd i ciała odnaleziono około godziny 21:50 .

. Ze wstępnych ustaleń wynika, że maszyna prawdopodobnie zjechała ze stromego zbocza, wywróciła się i zawisła tuż nad urwiskiem.

Śmiertelny wypadek ciągnika w Obidowej. Znaleziono ciała dwóch mężczyzn

Las w małopolskiej miejscowości Obidowa stał się w sobotę, 14 listopada, miejscem dramatycznych wydarzeń. Z pierwszych ustaleń funkcjonariuszy policji wynika, że około godziny 8:00 rano 57-latek oraz 63-latek wyruszyli w teren leśny. Mężczyźni poruszali się specyficznym ciągnikiem rolniczym własnej konstrukcji, określanym potocznie jako SAM. Choć tego rodzaju pojazdy cieszą się dużą popularnością na obszarach górskich, to eksploatowanie ich w wymagającym terenie wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem.

Brak kontaktu z mężczyznami wywołał ogromny niepokój wśród ich rodzin, które zaczęły obawiać się o życie swoich bliskich. W związku z tym zainicjowano działania poszukiwawcze z udziałem odpowiednich służb. Niestety, w godzinach wieczornych potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Około godziny 21:50 ratownicy odnaleźli zaginionych. W gęstwinie leśnej natrafiono na rozbity ciągnik oraz ciała obydwu mieszkańców gminy Nowy Targ, którzy brali udział w tym zdarzeniu.

Tragedia w gminie Nowy Targ. Prokuratura bada okoliczności śmierci w lesie

Pierwsze wnioski wyciągnięte przez służby pracujące na miejscu dramatu wskazują, że doszło tam do nieszczęśliwego wypadku podczas jazdy w trudnym i górzystym terenie. Zdaniem śledczych pojazd mógł zacząć zsuwać się po pochyłym zboczu, po czym zatrzymał się na drzewie rosnącym bezpośrednio nad urwiskiem. Brana jest również pod uwagę wersja zakładająca, że jeszcze przed uderzeniem w drzewo ciągnik przekoziołkował i przygniótł jadących nim mężczyzn.

Do działań ratowniczych oraz zabezpieczenia miejsca tragedii skierowano strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, a także druhów z lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidowej. Obszar, w którym rozegrał się ten dramat, charakteryzował się dużą niedostępnością i trudnym ukształtowaniem, dlatego ratownicy musieli wykorzystać w trakcie akcji specjalistyczny sprzęt.

Przez wiele godzin w miejscu wypadku prowadzone były szczegółowe czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Śledczy podjęli decyzję o zabezpieczeniu ciał obu zmarłych mężczyzn w celu przeprowadzenia sekcji zwłok, która pozwoli jednoznacznie określić bezpośrednią przyczynę śmierci 57-latka oraz 63-latka. Pełny przebieg i dokładne powody tego tragicznego zdarzenia są obecnie szczegółowo badane w ramach oficjalnego śledztwa nadzorowanego przez prokuraturę.

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