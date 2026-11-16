Sprawdź wyniki przed wyjściem z domu. Jakość powietrza w Krakowie jest dzisiaj mocno zróżnicowana

Zróżnicowana jakość powietrza w Krakowie. Gdzie oddycha się najtrudniej?

Ogólny stan powietrza w stolicy Małopolski jest dziś oceniany jako dobry oraz bardzo dobry, jednak sytuacja jest mocno zróżnicowana w zależności od rejonu miasta. Na obrzeżach krakowianie mogą cieszyć się czystym powietrzem, podczas gdy w rejonach o wzmożonym ruchu samochodowym i przy gęstszej zabudowie stężenia szkodliwych pyłów wyraźnie wzrastają.

Chłodna jesienna pogoda i słaby wiatr powodują, że dym ze spalin samochodowych oraz przydomowych kominów ogrzewających budynki nie ulatuje szybko w górę, lecz gromadzi się blisko ziemi. Tworzy to warunki, w których drobne cząsteczki brudu unoszą się w powietrzu, którym oddychamy na co dzień.

Ze względu na punktowe przekroczenia bezpiecznych poziomów pyłów przy ulicach Kamieńskiego oraz Bulwarowej, kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz pacjenci z chorobami układu oddechowego i krążenia powinni zachować szczególną ostrożność. W tych miejscach zaleca się ograniczenie dłuższego przebywania na wolnym powietrzu oraz zrezygnowanie z intensywnego treningu sportowego.

Jak odczytywać dzisiejsze (16.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

W Polsce oficjalny dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 roczna norma bezpieczeństwa GIOŚ to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca surowszą normę dobową wynoszącą 15 µg/m³). Oto szczegółowe wyniki z poszczególnych stacji pomiarowych:

Kraków, ul. Kamieńskiego (godzina pomiaru: 09:00) – PM10 wynosi 63.8 µg/m³ , co stanowi 127.6% dobowej normy (przekroczenie o 27.6%). Stacja nie podaje ogólnego indeksu i mierzono na niej tylko pył PM10.

(godzina pomiaru: 09:00) – PM10 wynosi , co stanowi dobowej normy (przekroczenie o 27.6%). Stacja nie podaje ogólnego indeksu i mierzono na niej tylko pył PM10. Kraków, ul. Bulwarowa (godzina pomiaru: 09:00) – PM10 wynosi 58.8 µg/m³ (indeks pyłu: bardzo dobry), co stanowi 117.6% normy (przekroczenie o 17.6%). Odczyt PM2.5 to 27.9 µg/m³ (indeks pyłu: dobry). Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji określono jako bardzo dobry.

(godzina pomiaru: 09:00) – PM10 wynosi (indeks pyłu: bardzo dobry), co stanowi normy (przekroczenie o 17.6%). Odczyt PM2.5 to (indeks pyłu: dobry). Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji określono jako bardzo dobry. Kraków, ul. Złoty Róg (godzina pomiaru: 08:00) – PM10 wynosi 47.3 µg/m³ (indeks pyłu: dobry), co stanowi 94.6% normy dobowej. Stacja mierzona wyłącznie w zakresie PM10, ogólny indeks stacji to dobry.

(godzina pomiaru: 08:00) – PM10 wynosi (indeks pyłu: dobry), co stanowi normy dobowej. Stacja mierzona wyłącznie w zakresie PM10, ogólny indeks stacji to dobry. Kraków, Aleja Krasińskiego (godzina pomiaru: 09:00) – PM10 wynosi 45.3 µg/m³ (indeks pyłu: bardzo dobry), czyli 90.6% normy. Odczyt PM2.5 wynosi 25.1 µg/m³ (indeks pyłu: dobry). Ogólny indeks stacji jest bardzo dobry.

(godzina pomiaru: 09:00) – PM10 wynosi (indeks pyłu: bardzo dobry), czyli normy. Odczyt PM2.5 wynosi (indeks pyłu: dobry). Ogólny indeks stacji jest bardzo dobry. Kraków, ul. Bujaka (godzina pomiaru: 09:00) – PM10 wynosi 39.7 µg/m³ (indeks pyłu: dobry), co odpowiada 79.4% normy dobowej. Mierzono wyłącznie PM10, ogólny indeks stacji jest bardzo dobry.

(godzina pomiaru: 09:00) – PM10 wynosi (indeks pyłu: dobry), co odpowiada normy dobowej. Mierzono wyłącznie PM10, ogólny indeks stacji jest bardzo dobry. Kraków, Os. Piastów (godzina pomiaru: 08:00) – PM10 wynosi 35.7 µg/m³ (indeks pyłu: bardzo dobry), co daje 71.4% normy dobowej. Mierzono wyłącznie pył PM10, ogólny indeks stacji to dobry.

(godzina pomiaru: 08:00) – PM10 wynosi (indeks pyłu: bardzo dobry), co daje normy dobowej. Mierzono wyłącznie pył PM10, ogólny indeks stacji to dobry. Kraków, Os. Wadów (godzina pomiaru: 08:00) – PM10 wynosi 27.1 µg/m³ (indeks pyłu: bardzo dobry), czyli 54.2% normy dobowej. Mierzono wyłącznie PM10, ogólny indeks stacji: bardzo dobry.

(godzina pomiaru: 08:00) – PM10 wynosi (indeks pyłu: bardzo dobry), czyli normy dobowej. Mierzono wyłącznie PM10, ogólny indeks stacji: bardzo dobry. Kraków, Os. Swoszowice (godzina pomiaru: 08:00) – PM10 wynosi 22.9 µg/m³, co stanowi 45.8% normy dobowej. Mierzono wyłącznie PM10, ogólny indeks stacji w systemie określono jako dobry.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to nienaturalna, toksyczna mgła powstająca z połączenia zanieczyszczeń powietrza – głównie dymów z kominów i spalin samochodowych – z wilgocią oraz bezwietrzną pogodą. Gdy brakuje wiatru, który rozpędziłby zanieczyszczenia, mikroskopijne drobiny pyłów wnikają głęboko do naszych płuc i krwioobiegu, wpływając niekorzystnie na samopoczucie. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed planowanym spacerem lub treningiem na zewnątrz, a w dni z wyższym stężeniem zanieczyszczeń wybieraj aktywność w pomieszczeniach.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie