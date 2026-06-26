Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Rekrutacja tylko do 30 czerwca

Stowarzyszenie Krakowska Koszykówka Młodzieżowa zaprasza dzieci i młodzież do udziału w projekcie sportowym skierowanym do osób z niepełnosprawnościami. Operatorem grantu jest Fundacja Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, a finansowanie pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sport, basen i integracja

Celem projektu jest zwiększenie aktywności fizycznej, poprawa kondycji psychofizycznej oraz rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach sportowych, zajęciach basenowych oraz działaniach integracyjnych.

Program obejmuje bezpłatne regularne zajęcia sportowe i motoryczne, zajęcia na basenie, zajęcia profilaktyczne lub warsztaty z socjoterapeutą, a także posiłki regeneracyjne po zakończeniu zajęć. Po zakończeniu całego cyklu na każdego uczestnika czeka również niespodzianka.

Kto może się zgłosić?

Do udziału zaproszone są dzieci i młodzież w wieku od 10 do 14 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem udziału jest także zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Zajęcia będą odbywać się przez 4 tygodnie lipca 2026 roku. Rozpoczęcie zaplanowano na 6 lipca 2026 roku. Spotkania będą prowadzone przez 3 dni w każdym tygodniu, po 4 godziny.

Organizatorzy informują, że dziecko, jeżeli tego potrzebuje, może mieć podczas zajęć wsparcie rodzica lub rodzeństwa.

Jak się zgłosić?

Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2026 roku. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście pod adres: Kraków, ul. Dobrego Pasterza 126, Park Wodny, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 728 388 997.

Dokumenty można także przesłać w formie skanu na adres e-mail: [email protected].

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc o zakwalifikowaniu będą decydować: spełnienie kryteriów formalnych, kolejność zgłoszeń oraz zachowanie równowagi uczestników pod względem wieku i rodzaju niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 728 388 997 oraz pod adresem e-mail: [email protected].