Zamach w Krakowie. Lekarze odbiorą odznakę Honoris Gratia

Włodarz stolicy Małopolski postanowił uhonorować jednym z najważniejszych lokalnych odznaczeń cywilnych osoby, które zademonstrowały niezwykłą bezinteresowność i obywatelską postawę. Zaszczytna odznaka Honoris Gratia zostanie wręczona cenionym lekarzom, którzy znaleźli się w samym środku tragicznych zajść. Na liście nagrodzonych widnieją nazwiska między innymi prof. Michała Pędziwiatra i dr. Mateusza Wierdaka, którzy od razu ruszyli do akcji.

W momencie, kiedy padły strzały, obaj chirurdzy znajdowali się w rejonie Rynku Głównego. Z ich relacji przedstawionej nazajutrz po dramacie wynika, że mimo obaw o własne życie od razu pobiegli ratować poszkodowanych. Używali wyposażenia z policyjnych apteczek z radiowozów i razem z funkcjonariuszami oraz świadkami zdarzenia opatrywali rannych. Kiedy mundurowi zorientowali się, że na miejscu działa chirurg urazowy, bezzwłocznie powierzyli mu dowodzenie akcją medyczną.

Odznaczenia otrzymają również załogi krakowskich szpitali przyjmujących pacjentów podczas tej dramatycznej doby. Nagrody trafią do personelu ze Szpitala Uniwersyteckiego, Szpitala im. Gabriela Narutowicza oraz Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II. Miasto doceni ponadto dyspozytorów i załogi krakowskiego pogotowia ratunkowego, które jako pierwsze pojawiły się w miejscu ataku. Sami wyróżnieni chirurdzy zaznaczali niejednokrotnie, że na miano bohaterów zasługują wszyscy medycy, którzy w obliczu kryzysu natychmiast przyszli na dodatkowe dyżury.

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Policjanci ranni w Krakowie zostaną Honorowymi Obywatelami Miasta

Wyróżnienie Honoris Gratia, które wkrótce trafi do rąk bohaterskich pracowników medycznych, funkcjonuje od 2005 roku, a jako pierwszego uhonorowano nim kardynała Franciszka Macharskiego. Samorządowcy zadeklarowali także, iż w kolejnym kroku zamierzają przyznać tytuły Honorowego Obywatela Krakowa dwóm poszkodowanym w akcji funkcjonariuszom policji, czyli starszym posterunkowym Arturowi Morańskiemu i Jakubowi Kulikowi, którzy również wykazali się niezwykłym poświęceniem.