Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Krakowie

Na krakowskich stacjach pomiarowych stan powietrza jest dziś bardzo dobry oraz dobry. W zależności od dzielnicy wskaźniki są niezwykle sprzyjające – przy ulicy Bujaka, Bulwarowej oraz na Osiedlu Wadów ogólną jakość powietrza określono jako bardzo dobrą, natomiast przy Alei Krasińskiego, ulicy Złoty Róg, Osiedlu Piastów i w Swoszowicach jako dobrą. Przejściowe opady deszczu i ruch powietrza zapobiegają gromadzeniu się spalin i dymu tuż przy ziemi. Mieszkańcy stolicy Małopolski mogą bez przeszkód planować aktywność na zewnątrz, treningi oraz wietrzenie pomieszczeń.

Jak odczytywać dzisiejsze (17.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Przypomnijmy: oficjalny polski poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³ w ujęciu dobowym, natomiast roczna norma dla pyłu PM2.5 to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca jeszcze bardziej surową normę dobową dla PM2.5 na poziomie 15 µg/m³). Dzisiejsze odczyty z krakowskich stacji pomiarowych są wyjątkowo niskie i bezpieczne:

Kraków, Aleja Krasińskiego (pomiar z godz. 09:00): PM10 wynosi 8.2 µg/m³ (zaledwie 16,4% normy dobowej, indeks bardzo dobry), a PM2.5 to 4.2 µg/m³ (indeks bardzo dobry). Ogólny indeks stacji: dobry.

(pomiar z godz. 09:00): PM10 wynosi 8.2 µg/m³ (zaledwie 16,4% normy dobowej, indeks bardzo dobry), a PM2.5 to 4.2 µg/m³ (indeks bardzo dobry). Ogólny indeks stacji: dobry. Kraków, ul. Bujaka (pomiar z godz. 09:00): PM10 wynosi 5 µg/m³ (10% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Brak pomiaru liczbowego PM2.5, jednak jego wskaźnik określono jako dobry. Ogólny indeks stacji: bardzo dobry.

(pomiar z godz. 09:00): PM10 wynosi 5 µg/m³ (10% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Brak pomiaru liczbowego PM2.5, jednak jego wskaźnik określono jako dobry. Ogólny indeks stacji: bardzo dobry. Kraków, ul. Bulwarowa (pomiar z godz. 09:00): PM10 wynosi 10 µg/m³ (20% normy dobowej, indeks bardzo dobry), PM2.5 wynosi 5.7 µg/m³ (indeks bardzo dobry). Ogólny indeks stacji: bardzo dobry.

(pomiar z godz. 09:00): PM10 wynosi 10 µg/m³ (20% normy dobowej, indeks bardzo dobry), PM2.5 wynosi 5.7 µg/m³ (indeks bardzo dobry). Ogólny indeks stacji: bardzo dobry. Kraków, ul. Złoty Róg (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 13 µg/m³ (26% normy dobowej, indeks dobry). Brak odczytu PM2.5. Ogólny indeks stacji: dobry.

(pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 13 µg/m³ (26% normy dobowej, indeks dobry). Brak odczytu PM2.5. Ogólny indeks stacji: dobry. Kraków, Os. Piastów (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 8.5 µg/m³ (17% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Brak odczytu PM2.5. Ogólny indeks stacji: dobry.

(pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 8.5 µg/m³ (17% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Brak odczytu PM2.5. Ogólny indeks stacji: dobry. Kraków, Os. Wadów (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 13 µg/m³ (26% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Brak odczytu PM2.5. Ogólny indeks stacji: bardzo dobry.

(pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 13 µg/m³ (26% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Brak odczytu PM2.5. Ogólny indeks stacji: bardzo dobry. Kraków, Os. Swoszowice (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 2.7 µg/m³ (zaledwie 5,4% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Brak odczytu PM2.5. Ogólny indeks stacji: dobry.

(pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 2.7 µg/m³ (zaledwie 5,4% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Brak odczytu PM2.5. Ogólny indeks stacji: dobry. Kraków, ul. Kamieńskiego (pomiar z godz. 09:00): PM10 wynosi 3 µg/m³ (6% normy dobowej). Brak odczytu PM2.5.

Wszystkie zanotowane stężenia pyłów PM10 mieszczą się w pełnej normie bezpieczeństwa i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła, która powstaje wtedy, gdy dym z przydomowych pieców oraz spaliny samochodowe mieszają się z wilgotnym powietrzem i zostają zablokowane tuż przy ziemi. Najbardziej niebezpieczne są w nim drobinki brudu, które podrażniają drogi oddechowe i trafiają do płuc. Wypracuj w sobie prosty nawyk: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na długi spacer lub trening, szczególnie jeśli w Twoim domu są małe dzieci, osoby starsze lub cierpiące na astmę.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie