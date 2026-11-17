Rozpoczynają się nocne remonty zjazdów i wjazdów na węzłach Modlniczka oraz Kraków Skawina na obwodnicy Krakowa.

Prace będą prowadzone wyłącznie w godzinach od 20:00 do 6:00, a remontowane łącznice będą wtedy całkowicie zamykane i obowiązywać będą objazdy.

Roboty na węźle Modlniczka ruszą we wtorek (17 listopada), natomiast na węźle Kraków Skawina w czwartek (19 listopada). Wszystkie prace związane z wymianą nawierzchni na obu węzłach mają zakończyć się na początku grudnia, zależnie od warunków pogodowych.

Wielkie zmiany na węźle Modlniczka. Jak ominąć zamknięte zjazdy?

Pierwsze maszyny budowlane pojawią się na węźle Modlniczka we wtorek wieczorem, 17 listopada. W pierwszej fazie robotnicy zajmą się frezowaniem nawierzchni na zjazdach z obwodnicy w kierunku Zabierzowa. Kolejna noc (ze środy na czwartek) przyniesie prace na przejeździe od strony ulicy Radzikowskiego. Druga faza remontu tego węzła wystartuje 25 listopada – wtedy zamknięty zostanie zjazd w kierunku Krakowa oraz wjazd na obwodnicę w stronę Warszawy. Dzień później prace przeniosą się na ostatni wjazd z Zabierzowa w kierunku Katowic.

Dla zmotoryzowanych przygotowano specjalne objazdy:

Dla jadących od strony Warszawy do Krakowa oraz z Krakowa do Zabierzowa objazd poprowadzi przez węzeł Balice I oraz Kraków Balice.

oraz Kraków Balice. Dla podróżujących do Zabierzowa od strony Warszawy i Katowic, a także z Zabierzowa do Katowic, trasa objazdowa wyznaczona została przez skrzyżowanie ulic Różańskiego i Handlowców.

Kierowcy jadący z Zabierzowa w kierunku Warszawy zostaną skierowani ulicami Różańskiego i Pasternik do Ronda Ofiar Katynia, a dalej ulicą Jasnogórską do węzła Modlnica.

Utrudnienia na węźle Kraków Skawina. Gdzie powstaną zatory?

Równolegle drogowcy przeniosą się na południową część obwodnicy. Remont węzła Kraków Skawina rozpocznie się w czwartek, 19 listopada. Na pierwszy ogień pójdzie zjazd z autostrady A4 od strony Rzeszowa na Kraków i Oświęcim oraz wjazd z ulicy Skotnickiej na autostradę w kierunku Katowic.

Kolejny etap zaplanowano na 26 listopada. Wówczas drogowcy zamkną wjazd na autostradę z ulicy Skotnickiej w kierunku Rzeszowa, a następnej nocy zjazd z autostrady od strony Katowic. W przypadku tego węzła, objazdy dla kierowców zostaną poprowadzone lokalnymi trasami przez sąsiednie węzły: Kraków Tyniec oraz Kraków Łagiewniki.

Wszystkie prace na obu małopolskich węzłach mają zakończyć się na początku grudnia. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zastrzegają jednak, że ostateczny termin ukończenia inwestycji jest bezpośrednio uzależniony od sprzyjających warunków atmosferycznych.

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