• Po kilkunastu godzinach trudnych działań ratownicy TOPR z sukcesem odnaleźli zaginioną w Tatrach turystkę.

• Poszkodowana doznała poważnych obrażeń oraz silnego wychłodzenia wskutek upadku z wysokości, przez co konieczny był skomplikowany nocny transport z wymagającego terenu.

• Poznaj szczegóły tej wyczerpującej wyprawy ratunkowej i dowiedz się, z jakiego powodu obecne warunki w górach niosą ze sobą śmiertelne niebezpieczeństwo.

W nocy z poniedziałku na wtorek (16/17 listopada) ratownicy TOPR przekazali pomyślne wieści o finale trwających kilkanaście godzin poszukiwań młodej kobiety. „Została odnaleziona około północy w żlebie pod Granacką Przełęczą, po stronie Doliny Buczynowej. Kobieta była ciężko ranna i mocno wychłodzona po upadku z wysokości” - poinformowali przedstawiciele pogotowia, potwierdzając szczęśliwe zakończenie wielogodzinnej akcji w górach.

Nocna akcja TOPR pod Granacką Przełęczą. Odnaleziono zaginioną turystkę

W nocne działania ratownicze zaangażowano kilkudziesięciu członków TOPR, a z powietrza wspierały ich drony. „Po odnalezieniu kobiety ratownicy udzielili jej pomocy medycznej, zabezpieczyli termicznie, a następnie opuścili ją w noszach stromą ścianą w kierunku Doliny Buczynowej” - czytamy w komunikacie służb. Ta niezwykle wymagająca operacja ratunkowa zakończyła się dopiero we wtorek rano.

Alarm podniesiono w poniedziałkowy wieczór, gdy okazało się, że kobieta nie powróciła z samotnej wycieczki w wyższe partie gór. „Początkowo poszukiwania prowadzono w rejonie Doliny Pańszczycy, przełęczy Krzyżne i Granatów” - informuje TOPR.

Trudne warunki i zagrożenie lawinowe w Tatrach. Ostrzeżenie dla turystów

Jednocześnie Polska Agencja Prasowa zwraca uwagę na bardzo wymagające warunki panujące obecnie w Tatrach. W partiach szczytowych zalega kilkunastocentymetrowa warstwa śniegu, szlaki są w wielu miejscach oblodzone, a temperatura spada poniżej zera. Ponadto powyżej górnej granicy lasu ogłoszono dotychczas pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego.