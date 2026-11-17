Prezydent Łukasz Gibała przedstawił projekt budżetu Krakowa na 2027 rok, który zakłada dyscyplinę finansową i oszczędności rzędu blisko 300 mln zł.

Priorytetem budżetu jest rekordowe finansowanie edukacji (ponad 4 mld zł) oraz rozwój komunikacji miejskiej, obejmujący budowę siedmiu nowych linii tramwajowych i przywrócenie przyjaznych taryf biletowych.

Miasto dąży do obniżenia deficytu budżetowego w 2027 roku do -956,9 mln zł i osiągnięcia zrównoważonego budżetu do 2029 roku, rezygnując jednocześnie ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wielkie cięcia w Krakowie. Łukasz Gibała szuka oszczędności w urzędach i spółkach

Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, urzędnicy przez miesiąc skrupulatnie analizowali każdy wydatek, co pozwoliło na wygenerowanie oszczędności opiewających na kwotę blisko 300 milionów złotych.

– Jednym z priorytetów mojej prezydentury jest uzdrowienie finansów Krakowa. W kampanii wyborczej zapowiadałem, że takie działania podejmę od razu po objęciu funkcji – podkreśla prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Redukcja kosztów objęła m.in. wydatki bieżące na promocję i turystykę, likwidację zbędnych departamentów, wygaszenie miejskiej gazety oraz rezygnację z innych zadań, które generowały wysokie koszty, nie przynosząc korzyści mieszkańcom.

Dodatkowe 50 mln zł udało się pozyskać dzięki lepszemu wykorzystaniu potencjału spółek miejskich. Kolejne 25 mln zł rocznie pozostanie w kasie miasta dzięki wstrzymaniu przekazywania tych środków na spłatę kredytu związanego z TAURON Areną Kraków. Prezydent Gibała stawia sprawę jasno: celem jest zrównoważony budżet Krakowa do 2029 roku. Deficyt planowany na koniec 2026 roku ma wynieść ponad 1,27 mld zł, ale w 2027 roku ma spaść do poziomu 956,9 mln zł.

Rekordowe wydatki na edukację i rewolucja w komunikacji miejskiej

Projekt budżetu Krakowa na rok 2027 zakłada rekordowe nakłady na oświatę. Na samą edukację zaplanowano aż 4 mld 99 mln zł (wzrost z 3,81 mld zł rok wcześniej). Gdy dodamy do tego 110 mln zł na inwestycje w budowę i rozbudowę szkół, krakowska edukacja wejdzie w nowy rok z historycznym budżetem wynoszącym ponad 4,2 miliarda złotych.

Drugim filarem wydatków będzie transport i łączność, na który miasto przeznaczy łącznie 2 mld 431 mln zł (w tym 1,592 mld zł na wydatki bieżące i 839 mln zł na inwestycje). Środki te pozwolą m.in. na przywrócenie taryfy biletowej przyjaznej dla pasażerów oraz realizację ambitnych planów infrastrukturalnych.

– Zdołaliśmy znaleźć środki na przywrócenie taryfy biletowej przyjaznej mieszkańcom, jak i na budowę siedmiu nowych linii tramwajowych – zapowiada Łukasz Gibała. Nowe trasy połączą m.in. Cichy Kącik z Azorami, dotrą do osiedla Kliny, osiedla Złocień, Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu oraz pętli osiedla Piastów. Prezydent zakłada, że nowe połączenia powstaną w perspektywie 5-7 lat.

Dochody Krakowa rosną. Koniec z wyprzedażą miejskiego majątku

Projekt zakłada, że w 2027 roku dochody Krakowa sięgną 10 mld 927 mln zł, co stanowi wzrost o 652 mln zł w porównaniu do planu na początek 2026 roku. Filarami finansowania będą wpływy z podatków PIT (ponad 5,9 mld zł) oraz CIT (631,4 mln zł), które łącznie wygenerują ponad 60 proc. dochodów miasta.

Co ważne dla mieszkańców, miasto drastycznie ograniczy sprzedaż mienia komunalnego – dochody z tego tytułu spadną z 84,8 mln zł do 39,8 mln zł. To celowy zabieg, który ma chronić miejski zasób mieszkaniowy przed masową wyprzedażą. Pomimo ogólnego spadku wydatków majątkowych o blisko 10 proc., kluczowe inwestycje, takie jak modernizacja torowisk, budowa dróg rowerowych, remonty pustostanów czy modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego, będą kontynuowane. O 15 procent wzrosną również środki finansowe oddane do dyspozycji krakowskich dzielnic.

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