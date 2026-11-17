W nocy z poniedziałku na wtorek (16/17 listopada) ratownicy TOPR szukali młodej turystki, która samotnie wybrała się na górski szlak. Przedstawiciele pogotowia poinformowali o szczegółach odnalezienia poszkodowanej. „Została odnaleziona około północy w żlebie pod Granacką Przełęczą, po stronie Doliny Buczynowej. Kobieta była ciężko ranna i mocno wychłodzona po upadku z wysokości” - przekazali ratownicy.

Poszukiwania turystki w Tatrach. Trudna akcja ratowników TOPR

Jak informuje portal Tatromaniak, poszukiwaną kobietę widziano w poniedziałek w schronisku Murowaniec. Serwis przybliżył również sam przebieg akcji ratunkowej w górach. „Istniało podejrzenie, że udała się w rejon Granatów, Doliny Pańszczycy lub przełęczy Krzyżne. Rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania, przy których korzystano m.in. z dronów z kamerą termowizyjną” - czytamy w relacji.

O ekstremalnych okolicznościach wypowiedział się dla portalu ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. „Warunki do prowadzenia działań poszukiwawczych były fatalne. Wiał silny wiatr, opad śniegu, mgła, sami mieliśmy trudności z przemieszczaniem się” - wyjaśnił.

Serwis Tatromaniak opisał także działania podjęte bezpośrednio po dotarciu do poszkodowanej. „Po odnalezieniu kobiety ratownicy udzielili jej pomocy medycznej, zabezpieczyli termicznie, a następnie opuścili ją w noszach stromą ścianą w kierunku Doliny Buczynowej” - czytamy. Ta bardzo trudna wyprawa ratunkowa przeciągnęła się aż do wtorkowego poranka.

Śmierć turystki w Tatrach. Ciało kobiety musiało zostać w górach

Według doniesień portalu Tatromaniak podczas transportowania rannej turystki nastąpiło zatrzymanie krążenia. Serwis szczegółowo zrelacjonował dramatyczny finał tych działań. „Rozpoczęto zabiegi resuscytacyjne, ale nie udało się przywrócić funkcji życiowych i około godziny 5 rano ratownicy zmuszeni byli odstąpić od czynności reanimacyjnych. Ze względu na trudne warunki ciało pozostawiono w górach. Znajduje się w terenie, który jest zagrożeniem dla samych ratowników. Zostanie przetransportowane do Zakopanego tak szybko jak możliwe będzie użycie śmigłowca” - podaje Tatromaniak.