Bunt w krakowskiej parafii. Wierni nasyłają skarbówkę na proboszcza, w tle setki tysięcy złotych

Gorszące sceny w zakrystii. Z krakowskiej parafii uciekają wierni

Niesnaski w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Krakowie trwają od 2020 roku. Właśnie wtedy stanowisko proboszcza objął ksiądz Jarosław Nowak, który we wcześniejszych latach służył jako wikariusz w parafii Matki Boskiej Królowej Polski na krakowskim Nowym Ruczaju. W tym czasie odeszło już czterech wikariuszy, a także ubyło około czterdziestu ministrantów. Sytuacja zaszła tak daleko, że z powodu drastycznego spadku liczby wiernych na mszach świętych, parafia musiała zrezygnować z odprawiania trzech niedzielnych nabożeństw.

Całą sytuację postanowił nagłośnić Edmund Galas. Były organista wysłał pismo ze skargą do kardynała Grzegorza Rysia, ponieważ jego wcześniejszy apel do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego pozostał bez żadnego odzewu. Dziennikarze „Gazety Wyborczej” ustalili, że zdesperowany pracownik skarżył się na nieuzasadnione kary finansowe nakładane przez proboszcza, a także na blokowanie mu dostępu do zapomogi w trudnym czasie, kiedy zmagał się z chorobą nowotworową.

Z relacji świadków wyłania się jednak znacznie gorszy obraz bardzo nerwowych zachowań duchownego. W liście skierowanym do biskupa opisano wstrząsający incydent. Wzburzony duchowny miał zamknąć się w pokoju przy zakrystii z kościelną i agresywnie na nią napierać. Kiedy jeden z wikariuszy usiłował interweniować i pomóc przerażonej kobiecie, proboszcz zareagował taką furią, że zszokowany ksiądz musiał wzywać ratunku przez zamknięte drzwi.

To ksiądz, a nie ma w nim miłosierdzia do drugiego człowieka. Jest despotyzm i podejrzliwość – powiedział "GW" anonimowo jeden z pracowników parafii.

Zgłoszenie do urzędu skarbowego. W tle wielka pożyczka księdza Nowaka

Kwestie złego traktowania personelu to zaledwie wierzchołek góry lodowej, ponieważ gigantyczne kontrowersje budzi również zarządzanie majątkiem parafii. Do Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto wpłynęło doniesienie od zaniepokojonych mieszkańców osiedla Podwawelskiego. Z przekazanych dokumentów wynika, że proboszcz rzekomo z własnej kieszeni pożyczył parafii kwotę 680 tysięcy złotych z przeznaczeniem na prace remontowe. Obecnie należność ta jest zwracana w miesięcznych ratach po 10 tysięcy złotych i przelewana bezpośrednio na osobisty rachunek bankowy kapłana.

Zgromadzeni wokół kościoła ludzie zwracają uwagę na dodatkowe koszty obsługi tego zobowiązania, które wynoszą aż 208 tysięcy złotych i nie zostały w żaden sposób sensownie wytłumaczone. Pieniądze na ten cel pochodzą z regularnych wpłat inwestycyjnych wiernych. Mieszkańców irytują także bardzo luksusowe, zagraniczne wyjazdy duszpasterskie proboszcza, na które rzekomo zabiera on swoich prywatnych przyjaciół zamiast rzeczywistych członków lokalnej wspólnoty.

Krakowska kuria potwierdza, że wie o bulwersującej sprawie. Ksiądz Piotr Studnicki, pełniący funkcję rzecznika prasowego, przekazał informację, że wyjaśnieniem wszelkich nieprawidłowości zajął się osobiście biskup Damian Muskus. Odbył on już pierwsze rozmowy z osobami posiadającymi wiedzę na temat parafialnych wydarzeń. Ksiądz Jarosław Nowak nie chciał odpowiedzieć na pytania „Gazety Wyborczej”. Określił on pojawiające się oskarżenia mianem prowokacji i uciął temat, powołując się na to, że są to po prostu wewnętrzne sprawy parafialne.

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