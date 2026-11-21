Zamach w Krakowie. Napastnik oddał co najmniej 100 strzałów

Dokładnie 21 listopada upływają dwa tygodnie od dramatycznych zdarzeń w samym sercu Krakowa. To właśnie wtedy 24-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego przyjechał na Rynek Główny i zaczął strzelać do przypadkowych spacerowiczów oraz osób pracujących w tym rejonie.

W wyniku tego ataku życie straciło sześć osób, a 15 kolejnych doznało obrażeń. Choć po czternastu dniach od zamachu codzienność w centrum miasta powoli wraca na dawne tory, to Kraków po tej tragedii już nigdy nie będzie taki sam jak wcześniej.

Z dotychczasowych ustaleń prokuratury wynika, że 24-letni sprawca wystrzelił w stronę niewinnych ludzi minimum 100 pocisków, przy czym śledczy nie wykluczają, że padło ich jeszcze więcej.

Krakowski Rynek Główny po tragedii. W czterech miejscach płoną znicze

Obecnie w ostrzelanych przez Michała Oksińskiego ogródkach kawiarnianych znów można spotkać pijących kawę turystów. Swoją pracę na postojach wznowili również dorożkarze, a kwiaciarki ponownie sprzedają kwiaty na płycie Rynku.

Mimo powrotu do codziennych zajęć pamięć o wydarzeniach sprzed dwóch tygodni wciąż jest niezwykle żywa.

Morze zniczy nieustannie płonie w czterech lokalizacjach na Rynku Głównym. Światła pamięci widać u zbiegu ulic Szczepańskiej i Sławkowskiej, tuż obok kościoła św. Wojciecha, przy ławce w sąsiedztwie kościoła Mariackiego oraz przed wejściem do nadal zamkniętego sklepu sieci Zara.

Każdy z tych punktów wyznacza dokładne miejsce, w którym śmierć poniosły ofiary trafione kulami przez 24-letniego napastnika.

Świadek zamachu w Krakowie przerywa milczenie. „Widziałam, jak giną ludzie”

Wstrząsającymi wspomnieniami z tamtego dnia podzieliła się pani Luba. Kobieta na własne oczy obserwowała moment, w którym uzbrojony zamachowiec otworzył ogień w stronę zgromadzonego tłumu, stając się bezpośrednim świadkiem śmierci wielu niewinnych osób.

„W momencie tragedii stałam z obwarzankami koło wylotu ulicy Brackiej. Widziałam, jak giną ludzie od kul. Zmarł nasz kolega Robert, nie zdążył uciec. Teraz życie powoli wraca na Rynek, są turyści, wycieczki, ale jest też bardzo dużo policji. Bardzo dużo osób przynosi znicze i kwiaty i modli się za tych niewinnych zmarłych” – mówi w rozmowie z „Super Expressem” pani Luba.

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Stan rannych po ataku Michała Oksińskiego. Dorożkarz ma kulę w sercu

Niektórzy poszkodowani w tym krwawym ataku zdołali już wyjść z krakowskich placówek medycznych. Mimo to wielu rannych wciąż czeka długa walka o powrót do pełni sił.

Wśród hospitalizowanych jest dorożkarz Piotr Łagan, którego pociski wystrzelone przez Oksińskiego dosięgnęły aż dwukrotnie, przez co mężczyzna spędzi w szpitalu czas przynajmniej do końca bieżącego roku.

Lekarze wciąż nie mogą usunąć kuli tkwiącej w jego sercu i przeprowadzą zabieg dopiero po ustabilizowaniu się ogólnego stanu pacjenta.

Poważnych obrażeń doznała także 27-latka pochodząca ze Śląska, którą po zamachu przetransportowano na skomplikowaną operację wątroby do szpitala w Warszawie.

Pogrzeb Michała Oksińskiego. Rodzina odebrała ciało zamachowca z Krakowa

W międzyczasie bliscy 24-letniego Michała Oksińskiego dopełnili formalności związanych z odbiorem jego zwłok i teraz rodzina zajmie się przygotowaniem pochówku sprawcy.

Napastnik zmarł w placówce medycznej 9 listopada, czyli dwa dni po ataku, a przyczyną zgonu były rany odniesione podczas policyjnej akcji, która powstrzymała jego dalsze działania.

Nawet jeśli Rynek Główny w Krakowie znów wypełnia się grupami zwiedzających, to dramat z 7 listopada odcisnął trwałe piętno w świadomości lokalnej społeczności.