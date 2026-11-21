Interwencja służb w Zakopanem w rejonie Krupówek

Służby ratunkowe w Zakopanem odebrały wezwanie około godziny 13.40. Na miejsce, w okolice Krupówek, natychmiast wysłano zespoły ratownictwa medycznego oraz patrole policji. Pod jednym z budynków funkcjonariusze odnaleźli ciężko rannego mężczyznę w wieku około 44 lat, którego z poważnymi obrażeniami zabrano do szpitala. Z wstępnych ustaleń wynika, że poszkodowany prawdopodobnie wypadł z okna, o czym zakopiańscy mundurowi poinformowali za pośrednictwem mediów.

Jak ustalił portal WP, dramat rozegrał się przy ulicy Weteranów Wojny, która znajduje się kilkadziesiąt metrów od głównego deptaka Krupówek.

Zwłoki 76-letniej kobiety w mieszkaniu

W trakcie działań na miejscu zdarzenia policjanci sprawdzili mieszkanie, z którego wcześniej mógł wypaść ranny 44-latek. Po wejściu do lokalu mundurowi natknęli się na zwłoki około 76-letniej kobiety.

Prowadzący sprawę nie zdradzają na tym etapie, jakie relacje łączyły zmarłą seniorkę z poszkodowanym 44-latkiem i co dokładnie doprowadziło do jej zgonu. Jak informował Onet, funkcjonariusze nie przesądzają także, czy te dwie tragedie mają ze sobą bezpośredni związek.

44-latek wypadł z okna. Jest w ciężkim stanie

Rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek poinformował w rozmowie z „Faktem”, że ranny mężczyzna od razu po przewiezieniu do szpitala przeszedł operację. Lekarze oceniają jego obecny stan jako bardzo ciężki.

Funkcjonariusze biorą pod uwagę wszystkie możliwe hipotezy. Na miejscu prowadzone są czynności mające na celu zabezpieczenie śladów i dowodów, które pozwolą dokładnie odtworzyć przebieg sobotnich zdarzeń.

Śledztwo policji i prokuratury

Od popołudnia na miejscu tragedii pracowali prokurator, technicy kryminalistyki oraz policjanci pionu dochodzeniowo-śledczego, wspierani przez specjalistów z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zakopiańska komenda przekazała informacje o tych zakrojonych na szeroką skalę działaniach w oficjalnym komunikacie.

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