20-letni Brytyjczyk został postrzelony podczas zamachu w Krakowie

Harry Marchant z Haxby, niedaleko brytyjskiego Yorku, jest jedną z osób, które 7 listopada znalazły się w samym centrum dramatycznych wydarzeń na Rynku Głównym w Krakowie. Tego dnia uzbrojony napastnik otworzył ogień do ludzi przebywających w sercu miasta. Atak doprowadził do śmierci sześciu osób, a kolejnych 15 zostało rannych.

Wśród poszkodowanych znalazł się młody Brytyjczyk, który odniósł ranę postrzałową i wymagał hospitalizacji. Harry trafił pod opiekę polskich lekarzy. Jego bliscy, którzy przebywali w Wielkiej Brytanii, z niepokojem oczekiwali informacji o stanie zdrowia chłopaka.

10 listopada policja hrabstwa North Yorkshire przekazała pierwszy oficjalny komunikat w imieniu rodziny. Wynikało z niego, że 19-letni wówczas Harry pozostawał w stabilnym stanie, ale nadal wymagał leczenia szpitalnego. Bliscy podziękowali polskim ratownikom, lekarzom oraz wszystkim osobom, które pomogły poszkodowanemu. Poprosili także o uszanowanie prywatności rodziny.

Przełom nastąpił w okolicach jego 20. urodzin

W środę, 18 listopada, Harry Marchant obchodził 20. urodziny. Tegoroczne święto było jednak zupełnie inne niż wszystkie poprzednie. Zamiast beztrosko celebrować kolejny rok życia, młody Brytyjczyk dochodził do siebie po dramatycznym ataku.

W tym samym czasie pojawiły się jednak długo wyczekiwane, dobre informacje. Lekarze zakończyli szpitalny etap leczenia Harry'ego, a jego stan pozwolił na zorganizowanie powrotu do ojczyzny.

Rodzina poinformowała, że młody mężczyzna został wypisany z krakowskiego szpitala i może wyruszyć do domu. Ze względu na przebyty uraz zdecydowano, że będzie podróżował karetką, która zapewni mu odpowiednie warunki podczas transportu.

W czwartek, 19 listopada, Fran Talbot, matka 20-latka, przekazała, że jej syn rozpoczął już podróż do Wielkiej Brytanii. Nie wskazała jednak dokładnej daty dotarcia do domu.

Pogrzeby ofiar zamachowca w Krakowie:

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Matka Harry'ego zorganizowała zbiórkę. Pomoc napłynęła również z Polski

Powrót rannego Brytyjczyka do ojczyzny wymagał odpowiedniej organizacji. Kiedy Harry przebywał jeszcze w szpitalu, jego matka, Fran Talbot, uruchomiła internetową zbiórkę pieniędzy. Jej celem było pokrycie kosztów sprowadzenia syna do Wielkiej Brytanii, gdy lekarze uznają, że jego stan zdrowia pozwala na bezpieczną podróż.

Kobieta od początku podkreślała, że zebrane pieniądze nie zostaną przeznaczone na opłacenie leczenia w Polsce. Koszty hospitalizacji Harry'ego zostały bowiem objęte ubezpieczeniem. Rodzina potrzebowała natomiast wsparcia w zorganizowaniu transportu medycznego do domu.

Apel spotkał się z ogromnym odzewem. Na internetowej zbiórce zgromadzono ponad 21 tys. funtów, czyli około 111 tys. zł. W pomoc zaangażowali się zarówno mieszkańcy Wielkiej Brytanii, jak i Polacy poruszeni losem młodego mężczyzny.

Harry jest zagorzałym kibicem klubu piłkarskiego York City. Również środowisko związane z jego ulubioną drużyną postanowiło wesprzeć poszkodowanego. Stowarzyszenie Wiceprezesów York City przekazało na zbiórkę 1,5 tys. funtów, czyli blisko 8 tys. zł.

Fran Talbot podziękowała wszystkim darczyńcom za okazane serce i pomoc. Podkreśliła, że rodzina jest niezwykle wdzięczna za wsparcie, jakie otrzymała w jednym z najtrudniejszych momentów swojego życia.

Krwawy zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło sześć osób

Harry Marchant jest jednym z ocalałych z tragedii, która rozegrała się 7 listopada w samym sercu Krakowa. Uzbrojony 24-letni napastnik wjechał na Rynek Główny, a następnie zaczął strzelać do znajdujących się tam ludzi.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, w tym pięcioro cudzoziemców i obywateli Polski? Nie — według ustaleń mediów ofiarami było czworo Polaków, Brytyjczyk oraz obywatelka Austrii. Kolejnych 15 osób odniosło obrażenia. Wśród rannych znalazł się Harry Marchant.

Podczas interwencji policjanci postrzelili sprawcę, który w ciężkim stanie trafił do szpitala. Mężczyzna zmarł. Śledczy podejrzewają go również o zabójstwo trzech członków własnej rodziny, których ciała odnaleziono w Ostrowcu Świętokrzyskim.