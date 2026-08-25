Ciało kobiety i ranny mężczyzna w mieszkaniu. Mrożące krew w żyłach odkrycie w Krakowie

W krakowskim lokalu ujawniono ciało 70-letniej kobiety.

Znaleziony na miejscu ranny mężczyzna wymagał natychmiastowej hospitalizacji.

Sprawą zajmują się policjanci oraz prokuratura, badając wszystkie okoliczności dramatu.

W Krakowie znaleziono ciało kobiety

Służby zostały wezwane do jednego z mieszkań w poniedziałek, około godz. 18. W środku znaleziono zwłoki starszej kobiety. W lokalu znajdował się również mężczyzna z obrażeniami ciała. Został on objęty pomocą medyczną i przewieziony do szpitala.

- Mogę potwierdzić, że w godzinach wieczornych, około godz. 18, w jednym z mieszkań przy ul. Fatimskiej ujawniono zwłoki starszej kobiety w wieku około 70 lat. W mieszkaniu znajdował się również mężczyzna, który miał obrażenia ciała i został objęty pomocą medyczną - przekazał mł. asp. Rafał Wawrzuta, oficer prasowy KMP w Krakowie.

Policja sprawdza, czy doszło do przestępstwa

Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady, które mogą pomóc w odtworzeniu przebiegu wydarzeń. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci kobiety ani w jakich okolicznościach mężczyzna został ranny. Śledczy nie informują również, czy obrażenia mężczyzny mają bezpośredni związek ze śmiercią kobiety.

- Na miejscu przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora. W sprawie będzie prowadzone prokuratorskie śledztwo, którego celem jest ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia oraz sprawdzenie, czy mogły w nim uczestniczyć osoby trzecie. Sprawa może mieć charakter kryminalny - dodał mł. asp. Wawrzuta.

Kolejna tragedia w Małopolsce

To następna wstrząsająca sprawa w regionie w ostatnich dniach. Wcześniej Małopolską poruszyła śmierć 35-letniego mężczyzny po brutalnym pobiciu. W Krakowie doszło także do tragicznego wypadku, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę zostało ciężko ranne, a kierowca samochodu trafił do aresztu.

Teraz śledczy prowadzą kolejne postępowanie, tym razem po makabrycznym odkryciu na krakowskich Bieńczycach.