Ciało kobiety i ranny mężczyzna w mieszkaniu. Mrożące krew w żyłach odkrycie w Krakowie

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-08-25 11:04

Policja i prokurator pojawili się w jednym z mieszkań przy ul. Fatimskiej w Krakowie, gdzie znaleziono ciało około 70-letniej kobiety. W lokalu był także ranny mężczyzna, który został przewieziony do szpitala. Śledczy sprawdzają teraz, co wydarzyło się w mieszkaniu. Policja nie wyklucza, że sprawa może mieć charakter kryminalny.

Policyjna taśma blokująca dostęp do budynku. O śledztwie w sprawie tragedii w Krakowie czytaj na Eska Kraków.
Autor: Archiwum serwisu Zdjęcie ilustracyjne
  • W krakowskim lokalu ujawniono ciało 70-letniej kobiety.
  • Znaleziony na miejscu ranny mężczyzna wymagał natychmiastowej hospitalizacji.
  • Sprawą zajmują się policjanci oraz prokuratura, badając wszystkie okoliczności dramatu.

W Krakowie znaleziono ciało kobiety

Służby zostały wezwane do jednego z mieszkań w poniedziałek, około godz. 18. W środku znaleziono zwłoki starszej kobiety. W lokalu znajdował się również mężczyzna z obrażeniami ciała. Został on objęty pomocą medyczną i przewieziony do szpitala.

- Mogę potwierdzić, że w godzinach wieczornych, około godz. 18, w jednym z mieszkań przy ul. Fatimskiej ujawniono zwłoki starszej kobiety w wieku około 70 lat. W mieszkaniu znajdował się również mężczyzna, który miał obrażenia ciała i został objęty pomocą medyczną - przekazał mł. asp. Rafał Wawrzuta, oficer prasowy KMP w Krakowie.

Policja sprawdza, czy doszło do przestępstwa

Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady, które mogą pomóc w odtworzeniu przebiegu wydarzeń. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci kobiety ani w jakich okolicznościach mężczyzna został ranny. Śledczy nie informują również, czy obrażenia mężczyzny mają bezpośredni związek ze śmiercią kobiety.

- Na miejscu przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora. W sprawie będzie prowadzone prokuratorskie śledztwo, którego celem jest ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia oraz sprawdzenie, czy mogły w nim uczestniczyć osoby trzecie. Sprawa może mieć charakter kryminalny - dodał mł. asp. Wawrzuta.

Kolejna tragedia w Małopolsce

To następna wstrząsająca sprawa w regionie w ostatnich dniach. Wcześniej Małopolską poruszyła śmierć 35-letniego mężczyzny po brutalnym pobiciu. W Krakowie doszło także do tragicznego wypadku, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę zostało ciężko ranne, a kierowca samochodu trafił do aresztu.

Teraz śledczy prowadzą kolejne postępowanie, tym razem po makabrycznym odkryciu na krakowskich Bieńczycach.

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