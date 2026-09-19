Wtargnął pod dom swojej byłej partnerki i zaczął strzelać. Koszmar pod Myślenicami

Strzelanina w Sieprawiu. Użyto broni czarnoprochowej

Około godziny 18:00 do służb wpłynęło dramatyczne zgłoszenie od 45-latki. Kobieta alarmowała, że przed jej miejscem zamieszkania pojawił się dawny partner, który zachowuje się agresywnie i kieruje w jej stronę groźby. Niestety, patrol nie zdążył dotrzeć przed eskalacją sytuacji. Agresor oddał w kierunku ofiary minimum jeden strzał, najpewniej używając do tego broni czarnoprochowej, na którą polskie prawo nie wymaga pozwolenia. Kula trafiła 45-latkę w okolice głowy. Poszkodowana cały czas była przytomna, gdy ratownicy udzielali jej pierwszej pomocy. Z obrażeniami niezagrażającymi bezpośrednio życiu przetransportowano ją do placówki medycznej.

47-latek postrzelił się po ataku. Interwencja policji z Myślenic

W rozmowie z RMF FM podkomisarz Dawid Wietrzyk z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach zrelacjonował dalszy przebieg zdarzeń. Z jego informacji wynika, że 47-latek po oddaniu strzału odszedł od budynku i wycelował lufę w siebie. Gdy funkcjonariusze przybyli pod wskazany adres, sprawca jeszcze oddychał. Początkowo reanimację prowadzili świadkowie zdarzenia, a po chwili akcję ratunkową przejęli mundurowi. Niestety, rany okazały się śmiertelne i napastnik zmarł. W działaniach na miejscu uczestniczyły załogi pogotowia, straż pożarna oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wyznaczone miejsce lądowania maszyny zabezpieczali druhowie z lokalnej jednostki OSP Siepraw.

Prokuratura zbada przeszłość pary i przyczyny tragedii w Sieprawiu

Na tym etapie śledztwa funkcjonariusze nie chcą jednoznacznie przesądzać, czy w przeszłości w tej relacji dochodziło do aktów przemocy lub interwencji policyjnych. Jak zaznaczył podkomisarz Wietrzyk, szczegółowe badanie tej sprawy będzie prowadzone pod ścisłym nadzorem prokuratury. Głównym zadaniem śledczych jest teraz ustalenie, w jaki sposób zmarły wszedł w posiadanie broni czarnoprochowej oraz jak krok po kroku wyglądała sprzeczka bezpośrednio poprzedzająca tragedię. Na miejscu zdarzenia skrupulatnie zabezpieczono wszelkie ślady i spisano zeznania pierwszych świadków.

Postrzelona 45-latka przebywa w szpitalu. Stan jest stabilny

Poszkodowana 45-latka cały czas znajduje się pod specjalistyczną opieką lekarzy w szpitalu. Policja w oficjalnych komunikatach dla mediów, w tym dla dziennikarzy RMF FM, portalu Interia oraz dziennika „Fakt”, przekazała, że stan pacjentki jest stabilny i na ten moment nie ma zagrożenia jej życia.

Wsparcie w kryzysie emocjonalnym. Gdzie szukać pomocy?

Szukanie wsparcia w trudnych chwilach to żaden wstyd. Każdy z nas może mierzyć się z kryzysami i nikt nie jest skazany na samodzielną walkę z trudnościami. W Polsce działa wiele instytucji oferujących bezpłatną pomoc. Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi lub przeżywasz trudny okres, skontaktuj się z wykwalifikowanymi psychologami na dyżurach.

Widząc niepokojące sygnały u bliskich lub znajomych, świadczące o depresji, reaguj natychmiast. To, co z boku wydaje się błahostką, dla kogoś może być barierą nie do przejścia. Skieruj taką osobę do odpowiednich punktów wsparcia.

Gdzie można uzyskać profesjonalne wsparcie?

Infolinia kryzysowa dedykowana najmłodszym i nastolatkom (bezpłatna): 116 111

Całodobowe wsparcie dla dorosłych mierzących się z trudnościami emocjonalnymi, czynne przez 7 dni w tygodniu: 116 123 (oraz strona 116sos.pl)

Dziecięcy Telefon Zaufania pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Pomoc dla osób pogrążonych w żałobie po utracie bliskich: 800 108 108

Fundacja Tumbo Pomaga – wsparcie w żałobie dla dzieci i młodzieży: 800 111 123

Całodobowy, darmowy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka dla młodych osób, dostępny codziennie: 121 212

Internetowa platforma pokonackryzys.pl

Jeżeli jesteś świadkiem sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, bez wahania wybierz numer alarmowy 112.

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