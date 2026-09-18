Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław. Ponad 30 tysięcy kibiców na stadionie przy Reymonta

Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław przy wsparciu 30 tysięcy fanów

Obiekt przy ulicy Reymonta pozostaje niezdobyty w obecnych rozgrywkach. W piątkowy wieczór, 18 września, reprezentanci Wisły Kraków mierzyli się na własnej murawie ze Śląskiem Wrocław. W spotkaniu dwóch zespołów pełniących rolę beniaminków w PKO BP Ekstraklasie zwycięstwo odniosła drużyna prowadzona przez trenera Mariusza Jopa. Gospodarze wygrali ostatecznie 2-1 dzięki trafieniu zdobytemu w doliczonym czasie rywalizacji.

Strzelanie rozpoczął niezwykle lubiany przez krakowską publiczność Angel Rodado. Skromna przewaga Wisły utrzymała się aż do gwizdka kończącego pierwszą połowę. Po zmianie stron wrocławska drużyna doprowadziła do wyrównania, a gola dla gości strzelił Adam Ciućka. Końcówka spotkania przyniosła jednak decydujący cios ze strony miejscowych. Wygraną Wiślakom zapewnił kapitan zespołu Alan Uryga. Biała Gwiazda dopisała tym samym do swojego konta czwarty triumf przed własną publicznością i zachowała status drużyny, która na swoim stadionie w tym sezonie nie oddała rywalom ani jednego punktu.

Wisła Kraków: Marcel Łubik - Raoul Giger, Alan Uryga, Darijo Grujcic, Jakub Krzyżanowski - Elie Youan (69. Frederico Duarte), James Igbekeme, Kacper Duda, Julius Ertlthaler, Marko Bozić (83. Rafał Mikulec) - Angel Rodado.

Śląsk Wrocław: Karol Niemczycki – Jehor Macenko, Lamine Ba, Mariusz Malec – Alex Timossi Andersson (60. Marc Llinares), Jorge Yriarte (69. Eniss Shabani), Karol Linetty, Dorian Markowski (60. Adam Ciućka), Jan Jurcec - Ieltsin Camoes (83. Przemysław Banaszak), Malaly Dembele (83. Luka Marjanac).

Przerwa w rozgrywkach. Z kim Wisła Kraków zagra po meczach kadry?

Potyczka przeciwko wrocławskiemu Śląskowi stanowiła dla krakowskiego klubu ostatnie wyzwanie przed zgrupowaniami kadr narodowych. W dotychczasowych dziewięciu meczach podopieczni Mariusza Jopa zdobyli siedemnaście oczek. Na boiska PKO BP Ekstraklasy krakowscy zawodnicy wrócą dopiero 11 października. Wtedy czeka ich niezwykle ważne i medialne widowisko, ponieważ pojadą na ulicę Łazienkowską, aby powalczyć o punkty z warszawską Legią.

Kolejny ligowy pojedynek na własnym terenie krakowski zespół rozegra dokładnie 24 października, a w roli drużyny przyjezdnej wystąpi Raków Częstochowa.

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