To jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów. Płacą za niego ponad 70 tys. zł

Rok akademicki 2026/2027

Uczniowie już od 1 września są w szkołach, a lada moment przyjdzie również czas na studentów, którzy swój rok akademicki co roku rozpoczynają 1 października. Rekrutacje na większości uczelni już się zakończyły, więc można powoli podsumować pewne kwestie - w tym m.in. wysokość opłat na niektórych kierunkach. Ile kosztują studia medyczne? Okazuje się, że całkiem sporo!

Medycyna i stomatologia przyciągają tłumy kandydatów

Kierunek lekarski i dentystyczny niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem maturzystów. W rekrutacji na rok akademicki 2026/2027 przygotowano w Polsce aż 10 705 miejsc na kierunku lekarskim, to o 201 miejsc więcej niż rok wcześniej, a na kierunku lekarsko-dentystycznym 1505, więc 64 więcej niż rok temu. Kandydatów jest jednak nadal bardzo wielu, dlatego dostanie się na wymarzone studia nie zawsze jest proste. Osoby więc, które nie dostaną się na bezpłatne studia i zdecydują się na naukę odpłatną, muszą przygotować znacznie większy budżet.

Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny to finansowe piekło studentów

Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2026/2027 opłata za rok studiów lekarskich wynosi 53 tys. zł. Jeszcze więcej kosztuje nauka na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie roczne czesne za kierunek lekarski wynosi 68 tys. zł. Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym na UJ w Krakowie to natomiast koszt 70 tys. zł. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne na stomatologii to już jednak koszt 83,6 tys. zł.

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Najdroższe kierunki studiów [LISTA]

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Ponad 400 tys. zł za całe studia

Oczywiście roczna opłata to jednak dopiero początek. Kierunki tego typu trwają 5-6 lat, więc całkowity koszt samego czesnego może sięgnąć kilkuset tysięcy złotych.