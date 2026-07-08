Masakra w mieszkaniu. Mężczyzna zabił żonę, teściową i 8-dniową córeczkę, a potem siebie

Makabra w Skawinie. Ciała czterech osób w zamkniętym mieszkaniu

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w piątek, 3 lipca, w Skawinie nieopodal Krakowa. W jednym z tamtejszych mieszkań służby natrafiły na ciała czterech osób. Ofiarami są 27-letnia Gabriela, jej 35-letni mąż Mateusz, ich 8-dniowa córeczka Luiza oraz 59-letnia Zofia P. (matka 27-latki). Sceny, jakie ujrzeli policjanci, wskazywały na wyjątkowo okrutną zbrodnię. Mieszkanie było zamknięte od środka, co od razu nasunęło śledczym hipotezę, że to jeden z domowników dopuścił się masakry.

Sekcje zwłok rzuciły więcej światła na brutalność tej zbrodni. U 59-letniej teściowej stwierdzono poważne obrażenia głowy, które, według prokuratury, powstały w wyniku silnych uderzeń ciężkim i tępym narzędziem. Żona sprawcy, Gabriela, również miała ślady pobicia, ale na jej ciele znaleziono dodatkowo wiele ran kłutych i ciętych. Z ustaleń śledczych wynika, że morderca najpierw zabił teściową, potem żonę i nowonarodzoną córkę, a ostatecznie odebrał życie sobie.

Ojciec Mateusza G. zabiera głos po tragedii w Skawinie

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Dlaczego Mateusz G. zabił? Sąsiedzi w szoku po tragedii w Skawinie

Wydarzenia ze Skawiny wstrząsnęły opinią publiczną i wywołały dyskusję na temat przemocy w rodzinie. Szok jest tym większy, że Mateusz i Gabriela uchodzili za idealne małżeństwo. 35-latek był znany w okolicy jako człowiek uczynny i życzliwy. Z radością oczekiwał przyjścia na świat córeczki i planował urlop, by móc zająć się noworodkiem oraz wspierać żonę po porodzie.

Motywy tej potwornej zbrodni wciąż pozostają tajemnicą i są przedmiotem prokuratorskiego śledztwa. W sieci pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci sugerują, że za tragedią mogły stać nierozpoznane problemy psychiczne mężczyzny, które skutkowały nagłym atakiem furii.

"Przykre jest to że ludzie od razu oceniają ..świat jest piękny ale niestety ludzie niszczą wszystko, większość ludzi...."

"Potworna tragedia i dowód na to ,iż nie ma żadnej gwarancji ...co komu siedzi w glowie"

"Musiało coś być jakaś frustracja nerwy bo do takiej tragedii z powietrza się nie bierze"

"Normalna osoba nie zabije swojej rodziny"

"Zaczęło się od Chodzieży i tak w krótkim czasie tyle podobnych scenariuszy"

Telefony zaufania. Gdzie dzwonić w kryzysie?

Jeśli mierzysz się z trudnościami, przechodzisz kryzys psychiczny lub masz myśli samobójcze, nie bój się prosić o pomoc. Możesz skontaktować się ze specjalistami:

116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,

116 123 – bezpłatny telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie,

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

800 108 108 – infolinia wsparcia dla osób w żałobie,

800 111 123 – linia Tumbo Pomaga dla dzieci i młodzieży po stracie bliskich,

portal pokonackryzys.pl.

W przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, natychmiast dzwoń pod numer ratunkowy 112.

wyniki sekcji zwłok rodziny ze Skawiny