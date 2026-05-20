Parki Narodowe w Polsce

Choć w całym kraju istnieją zaledwie 23 parki narodowe, każdego roku odwiedzają je miliony turystów. Przyciągają nie tylko spektakularnymi krajobrazami, ale też modą na aktywny wypoczynek i potrzebą odpoczynku od miast, ekranów oraz codziennego pośpiechu. Są to bowiem miejsca na mapie kraju, które faktycznie pozwalają człowiekowi zwolnić tempo i obcować z naturą w 100 procentach.

Europejski Dzień Parków Narodowych 2026

Europejski Dzień Parków Narodowych obchodzony jest co roku 24 maja. Święto zostało ustanowione przez organizację EUROPARC Federation, zrzeszającą instytucje zajmujące się ochroną przyrody w Europie. Data nie jest przypadkowa - właśnie 24 maja 1909 roku w Szwecji utworzono pierwszy park narodowy na Starym Kontynencie - był nim Park Narodowy Sarek położony w Laponii. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na znaczenie parków narodowych dla ochrony przyrody, klimatu i zachowania bioróżnorodności.

Polskie parki narodowe. Pełna lista

Polska ma "tylko" 23 parki narodowe

Choć parki narodowe są wizytówką polskiej przyrody, zajmują zaledwie około 1 proc. powierzchni kraju. To niewiele, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla ochrony środowiska i turystyki. Co ciekawe, najwięcej parków narodowych znajduje się w Małopolsce. To właśnie tam można odwiedzić m.in. Tatrzański, Pieniński, Ojcowski czy Babiogórski Park Narodowy.

Patrząc jednak na wiele innych krajów w Europie, w Polsce parków narodowych wcale tak mało nie jest. Niemcy na przykład mają ich jedynie 16, a Czesi 4. Inaczej sytuacja przedstawia się w północnej części kontynentu. W Norwegii jest ich aż 47, a w Finalandii 40.

Największy park narodowy w Polsce

Największym parkiem narodowym w Polsce jest Biebrzański Park Narodowy. Zajmuje on powierzchnię aż 592,23 km kwadratowych (ponad 59 tys. hektarów), co czyni go obszarem większym niż niejedno polskie miasto.

Najmniejszy park narodowy w Polsce

Najmniejszy pozostaje Ojcowski Park Narodowy, ale mimo niewielkiej powierzchni kryje niezwykłe bogactwo przyrodnicze. Co ciekawe, to właśnie tam żyje największa liczba gatunków nietoperzy w Polsce.

Nowe parki? Temat wraca od lat

Od dawna trwa też dyskusja o tworzeniu nowych parków narodowych. Ochrona cennych terenów coraz częściej zderza się jednak z polityką, lokalnymi interesami i sporami dotyczącymi gospodarki.

W ostatnich miesiącach głośno było o planach utworzenia Parku Narodowego Dolnej Odry. Ostatecznie projekt nie wszedł w życie ze wzlęgu na sprzeciw prezydenta, ale temat ochrony tego regionu nadal pozostaje aktualny.