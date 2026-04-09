Chorym na nowotwory przepisywała domowe kroplówki. 32-latka pod lupą prokuratury

„Terapeutka” pod lupą prokuratury. Narażała życie pacjentów?

Kobieta, bez żadnych uprawnień, oferowała „leczenie” chorób, w tym nowotworowych, za pomocą metod niekonwencjonalnych. Prokuratura zarzuca jej oszustwo, narażenie pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych bez wymaganego zezwolenia. Podczas przeszukania miejsca, w którym prowadzono te praktyki, śledczy zabezpieczyli ogromne ilości substancji chemicznych pochodzenia przemysłowego, takich jak askorbinian sodu, chlorek magnezu i DMSO. Oprócz tego znaleziono sprzęt medyczny, materiały, elektroniczne nośniki informacji oraz puste blankiety recept, co sugeruje szerszy zakres działania.

Podejrzana Barbara S. nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niej wolnościowe środki zapobiegawcze. Obejmują one dozór policji, poręczenie majątkowe oraz nakaz powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności o charakterze paramedycznym.

Ostrzeżenie przed działalnością pseudoterapeutów

Eksperci podkreślają, że ta sytuacja stanowi kolejne ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami związanymi z medycyną alternatywną, zwłaszcza gdy jest ona prowadzona przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i nadzoru medycznego. Zawsze należy weryfikować uprawnienia osób oferujących usługi medyczne i konsultować się z lekarzami specjalistami. Zaufanie do niezweryfikowanych "terapeutów" może mieć tragiczne konsekwencje dla zdrowia i życia.

