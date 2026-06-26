Chwile grozy w krakowskiej galerii. Dwóch mężczyzn groziło ochronie

Mundurowi z krakowskiego Komisariatu Policji I ujęli dwóch sprawców incydentu.

Podejrzani mieli przy sobie groźne narzędzia, którymi zastraszali personel odpowiadający za bezpieczeństwo w jednej z miejskich galerii.

Funkcjonariusze prowadzą działania z udziałem 23-latka i jego 29-letniego kompana. Policja prosi poszkodowanych o zgłaszanie się do jednostek.

Oficer dyżurny przyjął zawiadomienie o niebezpiecznym zajściu w czwartek, 25 czerwca, krótko przed godziną 12:00. Z policyjnych relacji wynika, że po terenie popularnej galerii handlowej kręciło się dwóch napastników uzbrojonych w niebezpieczne narzędzia, którymi otwarcie grozili personelowi ochrony. Po tym incydencie sprawcy uciekli w nieznanym kierunku. Błyskawiczna reakcja służb była niezbędna, aby nie dopuścić do pogorszenia sytuacji i ochronić ludzi przebywających na zakupach.

Sprawcy ataku w galerii handlowej ujęci

W okolice centrum handlowego natychmiast wysłano załogi z pierwszego komisariatu w Krakowie. Mundurowi błyskawicznie przeczesali teren, co zaowocowało zatrzymaniem dwóch podejrzanych w wieku 23 i 29 lat. Mężczyźni trafili do komendy, gdzie prowadzone są dalsze kroki prawne. Stróże prawa zarekwirowali niebezpieczne narzędzia, które napastnicy mieli przy sobie. Na razie nie podano do wiadomości, czym dokładnie posługiwali się sprawcy.

Śledczy proszą wszystkie osoby, które mogły ucierpieć podczas tego incydentu, o kontakt z pobliską jednostką policji. Każdy szczegół ma ogromne znaczenie dla dokładnego zbadania incydentu i doprowadzenia podejrzanych przed wymiar sprawiedliwości.

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