Rewolucja w dowodach osobistych. Ważne zmiany dla milionów Polaków

Nowe zasady dla dowodów osobistych wchodzą w życie

O nowy dowód osobisty trzeba wystąpić m.in. wtedy, gdy dotychczasowy dokument traci ważność, zmieniły się zapisane w nim dane, a także w przypadku jego zgubienia lub uszkodzenia. Obecnie wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, jednak gotowy dowód co do zasady należy odebrać w tym samym urzędzie.

Od 1 grudnia 2026 roku zasady mają się zmienić. Nowe rozwiązanie może znacznie ułatwić życie osobom, które często podróżują, pracują poza miejscem zamieszkania lub planują przeprowadzkę. Odbiór dokumentu ma stać się bardziej elastyczny i lepiej dostosowany do potrzeb obywateli.

Wybór miejsca odbioru dowodu tożsamości

Kluczowa modyfikacja dotyczy możliwości swobodnego wyboru lokalizacji, w której odbierzemy nasz dokument. W momencie składania formularza aplikacyjnego będziemy mogli wskazać dowolną gminę na terenie Polski jako preferowane miejsce odbioru.

Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to pełnej dowolności po fakcie. Odbiór w innej placówce będzie możliwy wyłącznie w przypadku wcześniejszego, jednoznacznego określenia tej preferencji w początkowej fazie wnioskowania.

Formalnie organem odpowiedzialnym za wydanie dokumentu tożsamości wciąż będzie gmina przyjmująca wniosek. Różnica polega na tym, że fizyczny egzemplarz dowodu zostanie bezpiecznie dostarczony do urzędu, który uprzednio wytypowaliśmy do jego odbioru.

Naprawa urzędniczych błędów i inne nowości w dowodach

Istotną nowością będzie również procedura naprawcza w przypadku niezamierzonego anulowania dowodu osobistego przez pracownika urzędu. Zmodyfikowane prawo pozwoli na szybkie odwrócenie skutków takiej pomyłki administracyjnej.

Ustawodawca przewidział możliwość przywrócenia ważności niesłusznie unieważnionego dokumentu w terminie 30 dni od momentu popełnienia błędu. To rozwiązanie pozwoli uniknąć uciążliwego procesu powtórnego wnioskowania o nowy dowód z winy urzędnika.