W Krakowie, mimo wcześniejszych zwolnień, branża IT nadal poszukuje specjalistów, oferując ponad 3000 wakatów.

Zapotrzebowanie dotyczy głównie wysoko wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w obszarach AI/Machine Learning, cyberbezpieczeństwa, DevOps, chmury, Java/Backend Engineering oraz Data Engineering & Analytics.

Sztuczna inteligencja przejmuje zadania juniorskie, co skłania uczelnie i pracodawców do kształcenia młodych specjalistów w kierunku kreatywności i rozwiązywania złożonych problemów, których AI nie zastąpi.

Ponad 3000 specjalistów IT poszukiwanych w Krakowie

Choć w ostatnich miesiącach branża IT w Krakowie mierzyła się z falą zwolnień, zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wcale nie maleje. Mimo wolniejszej dynamiki rynku, do obsadzenia jest ponad 3 000 wakatów – podaje JustJoin.IT, jeden z wiodących portali z ofertami pracy w sektorze technologicznym.

Po okresie intensywnego wzrostu sprzed kilku lat krakowski sektor IT przechodzi obecnie zmianę koniunkturalną. Efektem tego były ubiegłoroczne przetasowania na rynku pracy. W 2025 roku najwięcej zwolnień grupowych zostało przeprowadzonych w firmach technologicznych – jak wynika z danych Grodzkiego Urzędu Pracy. Jednocześnie, co może wydawać się paradoksalne, w drugiej połowie roku to właśnie w branży IT odnotowano największą dynamikę wzrostu zatrudnienia – 8,9 proc. r/r. To wyraźny sygnał, że rynek, choć ewoluuje, wciąż oferuje szerokie perspektywy dla odpowiednio przygotowanych kandydatów.

Sztuczna inteligencja nie zastąpi wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT

Anna Stanek, Head of Growth Poland w Scalo – firmy zajmującej się outsourcingiem IT z siedzibą w Krakowie – przypomina, że w krakowskim sektorze nowych technologii już od jakiegoś czasu panuje trend pro-wzrostowy. W marcu 2025 roku w badaniu MOTIFE 58 proc. firm planowało dalsze zatrudnienia w IT, a prawie jedna trzecia z nich deklarowała wzrost powyżej 10 proc. Najczęściej wykorzystywanymi umiejętnościami technologicznymi w krakowskich firmach pozostają m.in. DevOps (65 proc.), Cloud (53 proc.) i Java (47 proc.).

Powodów tego paradoksu można upatrywać w tym, że pracodawcy odchodzą od masowego zatrudniania na stanowiska juniorskie. Nie ulega wątpliwości, że część zadań – zwłaszcza tych podstawowych – będzie stopniowo przejmowana przez sztuczną inteligencję. Anna Stanek podkreśla tę zmianę: - Wyraźnie widać, że sztuczna inteligencja zaczyna przejmować wiele zadań, które do niedawna były domeną juniorów w IT. Ważne, aby uczelnie i pracodawcy wspólnie przygotowywali młodych specjalistów z myślą o przyszłości. Powinni rozwijać te kompetencje, których AI nie zastąpi – kreatywność, zdolność rozwiązywania złożonych problemów, umiejętności interpersonalne i projektowe. Uczyć się, jak współpracować z technologią zamiast z nią rywalizować – radzi ekspertka.

Firmy koncentrują się za to na pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Aktualnie na portalu z ofertami pracy JustJoin.IT znajduje się około 3 tysiące aktywnych ogłoszeń ze stolicy Małopolski skierowanych do osób posiadających kompetencje technologiczne. - Nie jest to skala porównywalna do boomu sprzed trzech lat, natomiast rynek się ustabilizował, a my regularnie zwiększamy liczbę zatrudnianych specjalistów IT – mówi Anna Stanek, podkreślając, że firma Scalo na 2026 rok wyznaczyła sobie cel rozbudowania kadry o 30 proc. względem ubiegłego roku.

Największe zapotrzebowanie dotyczy stanowisk związanych z AI / Machine Learning, cyberbezpieczeństwem, DevOps, narzędziami chmurowymi, umiejętnościami Java / Backend Engineering oraz Data engineering & Analytics. Na pracę mogą liczyć również senior-eksperci, co potwierdza trend poszukiwania doświadczonych i samodzielnych specjalistów, którzy są w stanie wnosić realną wartość do projektów i efektywnie współpracować z nowymi technologiami.

