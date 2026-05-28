CKE nie odpuszcza maturzystom. Arkusze znów trafiły do sieci, sprawa w prokuraturze

Nowe zawiadomienia CKE w sprawie wycieków matur na portalu X

Centralna Komisja Egzaminacyjna kontynuuje walkę z udostępnianiem testów maturalnych. Robert Zakrzewski, szef CKE, przekazał agencji PAP, że kolejne zawiadomienia o bezprawnym rozpowszechnianiu treści egzaminacyjnych i ewentualnym nielegalnym uzyskaniu dokumentów trafiły do śledczych.

Najnowsze doniesienia dotyczą udostępnienia zadań z fizyki, geografii, biologii, historii, WOS-u, informatyki, a także rozszerzonych wersji matematyki i języka polskiego. Z ustaleń wynika, że fotografie tych testów pojawiły się na platformie X chwilę po tym, jak maturzyści zasiedli do ławek.

Telefony na maturze i unieważnione egzaminy. CKE wyciąga konsekwencje

To kolejne takie zgłoszenie ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podczas tegorocznych matur. Wcześniej Robert Zakrzewski informował o podobnych incydentach związanych z podstawowymi egzaminami z matematyki, języka polskiego i obcego, a także z chemii. Wtedy też dowiedzieliśmy się, że kilku osobom zdającym unieważniono testy, ponieważ wnieśli telefony komórkowe na salę egzaminacyjną.

Zasady dotyczące przebiegu matur są jednoznaczne. Jeżeli uczeń ma przy sobie lub używa jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego w trakcie testu, jego praca zostaje automatycznie anulowana, a szansa na ponowne zdanie pojawia się dopiero w kolejnym roku. Dopuszczalne są wyłącznie urządzenia medyczne, takie jak te do mierzenia poziomu cukru, jednak ich obecność musi być uprzednio zgłoszona.

Skala ściągania na maturze. Statystyki unieważnionych egzaminów z ubiegłego roku

Dane z zeszłorocznej sesji maturalnej obrazują, z jakim zjawiskiem mierzy się CKE. W 2023 roku podjęto decyzję o anulowaniu 244 testów. Przyczyny były różne:

72 osoby wniosły na salę telefon komórkowy,

105 osób przyłapano na ściąganiu,

1 przypadek dotyczył zakłócenia przebiegu egzaminu.

Co więcej, 30 prac unieważniono już po zakończeniu matur. Z kolei w 13 sytuacjach egzaminatorzy sprawdzający arkusze zorientowali się, że odpowiedzi nie zostały udzielone samodzielnie.

Pisemna sesja maturalna w tym roku odbywała się między 4 a 21 maja. Przystąpiło do niej 344,8 tysiąca tegorocznych absolwentów, a także osoby poprawiające wyniki z lat ubiegłych. Egzaminy ustne zaplanowano do 30 maja.