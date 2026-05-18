11. edycja Copernicus Festival startuje w Krakowie. Darmowe wykłady i spotkania z naukowcami

Już jutro, 19 maja, w Krakowie rozpoczyna się jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych w Polsce. Copernicus Festival to okazja, żeby spotkać badaczy z całego świata i posłuchać o tym, jak działa wszechświat czy ludzki mózg. Program jest bardzo bogaty i obejmuje tematy od fizyki kosmicznej po psychologię. Festiwal jest otwarty dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć otaczający nas świat, a naukowcy będą starali się mówić o skomplikowanych sprawach w prosty sposób.

Copernicus Festival to popularnonaukowy festiwal, który dedykowany jest dla wszystkich tych, którzy właśnie chcą zgłębiać tajemnice wszechświata, ziemi, kosmosu. I tutaj zapraszamy naukowców nie tylko z Polski, ale z całego świata, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. [...] Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens – powiedziała Diana Sałacka, rzecznik prasowy Copernicus Festival.

Dlaczego stare telewizory szumiały? Zagadka mikrofalowego promieniowania tła na festiwalu

Jednym z najciekawszych punktów programu będzie spotkanie z Hiranyią Peiris. Badaczka zajmuje się mikrofalowym promieniowaniem tła, które nazywa się często „pierwszym światłem” we wszechświecie. Co ciekawe, ten skomplikowany termin naukowy ma swój odpowiednik w naszej codzienności. To właśnie ten charakterystyczny biały szum, który dawniej można było usłyszeć w starych radiach lub zobaczyć na ekranach telewizorów po zakończeniu programu, jest sygnałem docierającym do nas z odległego kosmosu.

Firma Bell w latach 60. ustawiła anteny w eter, próbując złapać sygnał i połączyć się liniowo z kolejnymi swoimi antenami. No i wyszedł im jakiś dziwny szum, nie wiedzieli za bardzo co to jest. Najpierw starali się ustawić anteny inaczej, później stwierdzili, że to może być pozostałości ptaków, które gdzieś na tych antenach siedzą, więc zaczęli to zeskrobywać i okazało się, że nawet wyczyszczone anteny dalej ten szum odbierają. [...] Zadzwonili do swoich znajomych naukowców, dwa lata później otrzymując Nagrodę Nobla, bo jak się okazało, we współpracy takiej firmy telekomunikacyjnej z profesorami odkryto mikrofalowe promieniowanie tła – tłumaczyła Diana Sałacka w rozmowie z reporterką Radia ESKA.

Dzięki temu przypadkowemu odkryciu naukowcy mogli stworzyć mapę wczesnego wszechświata. Podczas festiwalu będzie można dowiedzieć się, jak ten szum pomógł nam zrozumieć, co działo się miliardy lat temu.

Mamuty włochate w Polsce i warsztaty z fake newsów. Co jeszcze w programie imprezy?

Festiwal to nie tylko kosmos. Naukowcy pochylą się także nad historią zwierząt, które dawno temu wyginęły. Uczestnicy dowiedzą się więcej o mamutach włochatych, których szczątki są znajdowane również na terenie naszego kraju. Eksperci zastanowią się, czy te ogromne stworzenia poradziłyby sobie w naszym obecnym klimacie i jak wyglądało ich codzienne życie w stadach.

Będziemy rozmawiać właśnie o tym, czy moglibyśmy się cofnąć w czasie i żyć wtedy, kiedy żyły mamuty. Ale będziemy też się zastanawiać nad tym, czy na przykład mamuty przeniesione tutaj historycznie wytrwałyby w naszych okolicznościach klimatu, czy nie byłoby im za gorąco. [...] Będziemy się przyglądać, czy ten osobnik żył w stadach, czy żył samotnie, jaki był jego habitat – mówiła Diana Sałacka.

Oprócz wykładów zaplanowano pasma warsztatowe. Będzie można nauczyć się obserwować niebo przez profesjonalny sprzęt lub dowiedzieć się, jak nie dawać się nabierać na kłamstwa w internecie. Eksperci od weryfikacji informacji pokażą uczestnikom, jak „rozbierać na części” sensacyjne nagłówki i jak odróżnić prawdę od fake newsów.

Jak wziąć udział w Copernicus Festival? Zasady wstępu i zapisy na warsztaty w Krakowie

Większość wydarzeń będzie odbywać się na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Kinie Mikro. Organizatorzy podkreślają, że wstęp na prelekcje i debaty jest całkowicie bezpłatny. Nie trzeba wcześniej rezerwować miejsc na wykłady – wystarczy po prostu przyjść i skorzystać z przygotowanych atrakcji.

Sytuacja wygląda inaczej jedynie w przypadku warsztatów praktycznych. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w salach, na te konkretne zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. Wszyscy zainteresowani mogą znaleźć szczegółowy plan oraz formularze zgłoszeniowe na oficjalnej stronie internetowej festiwalu. To dobra okazja, żeby na własne oczy zobaczyć, jak pracują specjaliści i zadać pytania naukowcom, którzy na co dzień zajmują się badaniem tajemnic świata.

