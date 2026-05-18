Światowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości w Krakowie. Atrakcje dla uczniów i młodzieży

Już w najbliższy piątek, 22 maja 2026 roku, krakowski Sąd Okręgowy oraz Sąd Apelacyjny staną się miejscem wyjątkowych spotkań edukacyjnych. Organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji, które mają przybliżyć mieszkańcom sposób działania polskiego sądownictwa. Pierwsza część dnia, trwająca od godziny 8:30 do 14:00, została zaplanowana przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży ze szkół średnich. Uczniowie będą mogli wziąć udział w symulacjach rozpraw oraz mediacji, co pozwoli im lepiej zrozumieć, jak w praktyce wygląda praca na sali sądowej.

Podczas tych spotkań dzieci i uczniowie dowiedzą się o tym, jaką rolę wymiar sprawiedliwości pełni w demokratycznym państwie w XXI wieku, dowiedzą się, jacy aktorzy występują w procesie wymierzania sprawiedliwości, ale przede wszystkim dowiedzą się, w jaki sposób odnaleźć się w tym systemie, jakie mają prawa, jakie mają obowiązki, w jaki sposób mogą korzystać z pomocy państwa i co państwo w ramach owego wymierzania sprawiedliwości może im zagwarantować, a czego uczynić nie może - powiedział sędzia Zbigniew Zgód, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie.

Jak zostać prawnikiem i gdzie szukać pomocy? Ścieżka zawodów w Sądzie Okręgowym

Przez cały dzień, aż do godziny 18:00, w sądzie będzie dostępna tak zwana ścieżka zawodów prawniczych. Jest to doskonała okazja dla osób zastanawiających się nad wyborem drogi zawodowej, aby spotkać się ze specjalistami pracującymi w wymiarze sprawiedliwości. Na miejscu pojawią się nie tylko adwokaci i radcowie prawni, ale także prokuratorzy, kuratorzy sądowi oraz mediatorzy. Każda z tych grup zawodowych będzie miała swoje stoisko, przy którym chętni będą mogli dopytać o szczegóły ich codziennej pracy.

Te grupy zawodowe, o których tutaj mówię, to są radcowie prawni, to są adwokaci, co wydaje się dość oczywiste, ale będą to również prokuratorzy, będą to ławnicy sądowi, będą to również kuratorzy sądowi, mediatorzy. Oprócz tych stoisk poszczególnych zawodów prawniczych, chcemy też udostępnić miejsce dla szkół wyższych, które mają swoje wydziały prawa - zapowiedział sędzia Zbigniew Zgód.

Dzięki obecności przedstawicieli wyższych uczelni młodzież będzie mogła poznać ofertę edukacyjną krakowskich wydziałów prawa. To ważne, aby młodzi ludzie wiedzieli, że droga do zostania prawnikiem może wyglądać różnie i zależy od wybranej specjalizacji. Spotkania te mają na celu nie tylko promocję zawodu, ale też uświadomienie obywatelom, do kogo mogą się zwrócić o pomoc w konkretnych sytuacjach życiowych.

Wykłady o medycynie sądowej i bezpieczeństwie w sieci. Program dla dorosłych mieszkańców

Po godzinie 14:00 program wydarzenia skupi się na potrzebach dorosłych mieszkańców Krakowa. W Sądzie Okręgowym oraz Apelacyjnym zaplanowano panele popularnonaukowe, które poruszą bardzo konkretne i życiowe tematy. Eksperci opowiedzą między innymi o tym, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie, co w dobie powszechnego dostępu do sieci jest kluczową wiedzą dla każdego rodzica. Dodatkowo uczestnicy będą mogli poznać historię Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz dowiedzieć się ciekawostek na temat różnych oblicz medycyny sądowej.

W zeszłym roku odwiedziło nas około półtora tysiąca dzieci w ramach lekcji sądowych. Nie mieliśmy przygotowanych tych projektów skierowanych do dorosłych obywateli. W związku z tym w tym roku ta oferta jest inna - zauważył sędzia Zbigniew Zgód.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że tegoroczne obchody są przygotowywane z dużo większym rozmachem niż rok temu. W samym tylko programie dla szkół przewidziano aż 60 spotkań z sędziami i prawnikami, co ma pozwolić na przyjęcie znacznie większej liczby zainteresowanych.

W tym roku planujemy takich spotkań aż 60, w związku z tym myślę, że frekwencja ze strony uczniów będzie zdecydowanie większa niż w zeszłym roku - dodał sędzia Zbigniew Zgód.

Oprócz wykładów organizatorzy przewidzieli również możliwość zwiedzania samych budynków sądu, które na co dzień kojarzą się z powagą i niedostępnością. Należy jednak pamiętać, że w Sądzie Apelacyjnym zwiedzanie z przewodnikiem będzie możliwe jedynie w krótkim oknie czasowym, od godziny 14:00 do 15:00. To dobra okazja, by zobaczyć historyczne i nowoczesne wnętrza, w których zapadają najważniejsze decyzje prawne w regionie.

Małopolskie uzdrowisko najlepsze w Europie. Miejscowość pokonała 11 tys. miast! [GALERIA]

7