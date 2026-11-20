Zamachowiec w Krakowie ostrzelał samotne dziecko na ulicy Grodzkiej

Kamery monitoringu zarejestrowały moment, w którym zwykły, sobotni spacer pewnej rodziny zmienił się w prawdziwy dramat. Wideo ukazuje tłum przechodniów na ulicy Grodzkiej, a wśród nich opiekunów z małą dziewczynką. Nagle spacerowicze zdają sobie sprawę z zagrożenia oraz padających strzałów, po czym w popłochu zaczynają uciekać do okolicznych restauracji i bram.

Dziecko najpierw biegnie w tę samą stronę co jego bliscy oraz reszta tłumu, jednak po chwili gubi się i zostaje całkowicie samo na ulicy. Dziewczynka szarpie za klamkę pobliskiej kawiarni, lecz nie może dostać się do środka przez zamknięte drzwi. W akcie desperacji próbuje ukryć się za uliczną latarnią, która nie daje jej przecież żadnego bezpieczeństwa.

W tej samej chwili obok przejeżdża ciemne subaru, a z jego okna padają strzały wymierzone prosto w dziecko. Kule mijają dziewczynkę o zaledwie kilka centymetrów i tylko cudem unika ona śmierci z rąk zamachowca.

Prokuratura bada nagranie z zamachu w Krakowie. Dlaczego drzwi kawiarni były zamknięte?

Skontaktowaliśmy się ze śledczymi, aby zweryfikować wiarygodność nagrania ukazującego to dramatyczne zdarzenie.

„Tak potwierdzam, że nagranie jest autentyczne, a dziecko jest osobą pokrzywdzoną w tej sytuacji. Apelujemy do wszystkich świadków zamachu na Rynku, by zgłaszali się do prokuratury” – powiedział prokurator Eryk Stasielak.

Poprosiliśmy także o komentarz obsługę lokalu, do którego bezskutecznie próbowało dostać się dziecko, pytając o przebieg zdarzenia oraz powód zamknięcia wejścia.

Wyszło na jaw, że nikt nie zablokował drzwi celowo przed uciekającym dzieckiem.

„W witrynie naszej kawiarni są dwa wejścia. Jedne z tych drzwi są zamykane zima i jesienią na stałe. Po prostu ich nie otwieramy, klienci mają do dyspozycji jedno wejście” – powiedziała w rozmowie z Super Expressem pracownica kawiarni.

Przerażone dziecko szarpało akurat za tę klamkę, która o tej porze roku jest na stałe nieczynna. Na szczęście w całym tym zdarzeniu mała dziewczynka nie odniosła żadnych obrażeń.

Bilans zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. Sześć ofiar śmiertelnych

Przypomnijmy, że tragiczne wydarzenia rozegrały się 7 listopada w ścisłym centrum Krakowa. Uzbrojony mężczyzna wjechał wówczas autem w okolice zatłoczonego Rynku Głównego i zaczął strzelać do przypadkowo napotkanych ludzi.

Bilans tego krwawego ataku to sześć ofiar śmiertelnych oraz 15 rannych osób. Policjanci zdołali obezwładnić napastnika na miejscu, jednak mężczyzna zmarł później w szpitalu z powodu odniesionych ran.