Małopolska: Ta wieś liczy tylko dwóch mieszkańców! Co sprawiło, że opustoszała?

Krystian Janik
Krystian Janik
Maksymilian Tokarczyk
2026-07-09 14:56

Miano najmniejszej wsi w województwie małopolskim przypada Czarne, miejscowości usytuowanej w gminie Sękowa, w powiecie gorlickim. Jak wynika z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2022 roku, obecnie zamieszkują ją zaledwie dwie osoby. Interesujący jest fakt, że dzieje tej wsi sięgają XVII stulecia. Dawniej była ona domem dla setek mieszkańców. Zapraszamy do poznania tej unikalnej, najmniejszej miejscowości w Małopolsce, prezentowanej w naszej galerii.

W tej małopolskiej wsi mieszkają tylko dwie osoby. Poznajcie Czarne

Jaka jest najmniejsza wieś w Małopolsce? Obecnie na terenie województwa małopolskiego znajdziemy 1835 wsi. Niektóre z nich są niejednokrotnie liczniejsze, niż miasta. Warto wspomnieć o Koszycach, które są najmniejszym miastem Małopolski, zamieszkiwanym przez 769 osób. Dla porównania – największa małopolska wieś – Zielonki, liczy obecnie ponad 8 tys. mieszkańców. Dlaczego więc Zielonki nie są miastem? O przyznaniu praw miejskich nie decyduje jedynie liczba mieszkańców, choć ten czynnik również  bierze się pod uwagę. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, o przyznaniu gminie lub miejscowości statusu miasta decyduje pięć kryteriów. Są to:

  • liczba ludności – minimum 2 tys. osób,
  • 60 proc. mieszkańców musi utrzymywać się z działalności pozarolniczej,
  • wyodrębnione centrum,
  • brak zabudowy zagrodowej w części miejskiej,
  • niezbędna infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja),

dodatkowym atutem jest posiadanie praw miejskich w przeszłości.

Polecany artykuł:

Kiedyś należała do Kazimierza Wielkiego. To jedna z najpiękniejszych wsi w Mało…

W przygotowanej poniżej galerii możecie poznać najmniejszą wieś w Małopolsce – Czarne.

Oto najmniejsza wieś w Małopolsce. Mieszkają w niej dwie osoby!
Galeria zdjęć 15
Sonda
Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Co dają prawa miejskie? Były one niezwykle istotne w średniowieczu, gdyż wyjmowały mieszczan spod jurysdykcji prawa ziemskiego. Ludność otrzymywała także liczne przywileje. Dziś prawa miejskie mają zalety głównie wizerunkowe – to szansa na lepszą promocję regionu bądź zwiększenie szans na potencjalne inwestycje. W materiale możecie również zapoznać się z listą największych wsi w województwie małopolskim (dane pochodzą z serwisu Polska w Liczbach).

  1. Zielonki – 8 240,
  2. Osiek – 6 839,
  3. Słopnice – 6 823,
  4. Jawiszowice – 6 629,
  5. Zawoja – 6 328,
  6. Zabierzów – 6 106,
  7. Wola Rzędzińska – 5 870,
  8. Chocznia – 5 635,
  9. Sułkowice – 5 598,
  10. Pcim – 5 577.
Velo Czorsztyn - Odkryj Małopolskę!
Listen on Spreaker.
województwo małopolskie
najmniejsze wsie
podróże
Małopolska
małopolskie
turystyka