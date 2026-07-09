W tej małopolskiej wsi mieszkają tylko dwie osoby. Poznajcie Czarne

Jaka jest najmniejsza wieś w Małopolsce? Obecnie na terenie województwa małopolskiego znajdziemy 1835 wsi. Niektóre z nich są niejednokrotnie liczniejsze, niż miasta. Warto wspomnieć o Koszycach, które są najmniejszym miastem Małopolski, zamieszkiwanym przez 769 osób. Dla porównania – największa małopolska wieś – Zielonki, liczy obecnie ponad 8 tys. mieszkańców. Dlaczego więc Zielonki nie są miastem? O przyznaniu praw miejskich nie decyduje jedynie liczba mieszkańców, choć ten czynnik również bierze się pod uwagę. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, o przyznaniu gminie lub miejscowości statusu miasta decyduje pięć kryteriów. Są to:

liczba ludności – minimum 2 tys. osób,

60 proc. mieszkańców musi utrzymywać się z działalności pozarolniczej,

wyodrębnione centrum,

brak zabudowy zagrodowej w części miejskiej,

niezbędna infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja),

dodatkowym atutem jest posiadanie praw miejskich w przeszłości.

W przygotowanej poniżej galerii możecie poznać najmniejszą wieś w Małopolsce – Czarne.

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Co dają prawa miejskie? Były one niezwykle istotne w średniowieczu, gdyż wyjmowały mieszczan spod jurysdykcji prawa ziemskiego. Ludność otrzymywała także liczne przywileje. Dziś prawa miejskie mają zalety głównie wizerunkowe – to szansa na lepszą promocję regionu bądź zwiększenie szans na potencjalne inwestycje. W materiale możecie również zapoznać się z listą największych wsi w województwie małopolskim (dane pochodzą z serwisu Polska w Liczbach).

Zielonki – 8 240, Osiek – 6 839, Słopnice – 6 823, Jawiszowice – 6 629, Zawoja – 6 328, Zabierzów – 6 106, Wola Rzędzińska – 5 870, Chocznia – 5 635, Sułkowice – 5 598, Pcim – 5 577.