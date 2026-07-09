W tej małopolskiej wsi mieszkają tylko dwie osoby. Poznajcie Czarne
Jaka jest najmniejsza wieś w Małopolsce? Obecnie na terenie województwa małopolskiego znajdziemy 1835 wsi. Niektóre z nich są niejednokrotnie liczniejsze, niż miasta. Warto wspomnieć o Koszycach, które są najmniejszym miastem Małopolski, zamieszkiwanym przez 769 osób. Dla porównania – największa małopolska wieś – Zielonki, liczy obecnie ponad 8 tys. mieszkańców. Dlaczego więc Zielonki nie są miastem? O przyznaniu praw miejskich nie decyduje jedynie liczba mieszkańców, choć ten czynnik również bierze się pod uwagę. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, o przyznaniu gminie lub miejscowości statusu miasta decyduje pięć kryteriów. Są to:
- liczba ludności – minimum 2 tys. osób,
- 60 proc. mieszkańców musi utrzymywać się z działalności pozarolniczej,
- wyodrębnione centrum,
- brak zabudowy zagrodowej w części miejskiej,
- niezbędna infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja),
dodatkowym atutem jest posiadanie praw miejskich w przeszłości.
W przygotowanej poniżej galerii możecie poznać najmniejszą wieś w Małopolsce – Czarne.
Co dają prawa miejskie? Były one niezwykle istotne w średniowieczu, gdyż wyjmowały mieszczan spod jurysdykcji prawa ziemskiego. Ludność otrzymywała także liczne przywileje. Dziś prawa miejskie mają zalety głównie wizerunkowe – to szansa na lepszą promocję regionu bądź zwiększenie szans na potencjalne inwestycje. W materiale możecie również zapoznać się z listą największych wsi w województwie małopolskim (dane pochodzą z serwisu Polska w Liczbach).
- Zielonki – 8 240,
- Osiek – 6 839,
- Słopnice – 6 823,
- Jawiszowice – 6 629,
- Zawoja – 6 328,
- Zabierzów – 6 106,
- Wola Rzędzińska – 5 870,
- Chocznia – 5 635,
- Sułkowice – 5 598,
- Pcim – 5 577.