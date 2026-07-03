Osiem dni po narodzinach córki doszło do tragedii. Poruszające słowa znajomego rodziny!

Do koszmarnego zdarzenia doszło w miniony piątek, 3 lipca, około godziny 15:00 w jednym z bloków zlokalizowanych w Skawinie. Jak przekazała st. asp. Katarzyna Boroń reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Krakowie, krewny ofiar nie mógł wejść do mieszkania, a zza zamkniętych drzwi słychać było sygnał dzwoniącego telefonu. W związku z brakiem możliwości nawiązania kontaktu wezwał na pomoc służby ratunkowe.

Kiedy strażacy i policjanci siłowo sforsowali wejście, wewnątrz znaleziono ciała 27-letniej kobiety, jej 35-letniego męża, ich ośmiodniowej córeczki oraz 59-letniej matki jednego z małżonków. Obecnie na miejscu pracują śledczy pod bezpośrednim nadzorem prokuratora, analizując rozmaite warianty tej wstrząsającej zbrodni.

St. asp. Boroń odniosła się do trwających czynności dochodzeniowych.

Na tym etapie nie można jednoznacznie wskazać motywu ani przebiegu tragedii - wyjaśniła.

Wydarzenia te zszokowały całą okolicę oraz bliskich zmarłych. Reporter Super Expressu rozmawiał z mężczyzną utrzymującym kontakty z małżeństwem. Według jego słów żadne sygnały nie zwiastowały tak makabrycznego finału.

Znałem ich. To wyglądało na zupełnie normalne, szczęśliwe małżeństwo. On praktycznie cały czas był w szpitalu, kiedy ona była w ciąży. Jeszcze osiem dni temu urodziło się dziecko. Nie mogę w to uwierzyć, niedawno kupili to mieszkanie na kredyt – powiedział znajomy rodziny.

Tymczasem dziennikarz Radia Eska podał nieoficjalnie, że funkcjonariusze sprawdzają wariant rozszerzonego samobójstwa. Zakłada się, że 35-latek mógł zabić swoją żonę, dziecko i teściową, po czym odebrać sobie życie. Prokuratorzy na razie nie potwierdzają jednak tych doniesień.

Gdzie szukać wsparcia w kryzysie psychicznym?

Jeśli czujesz, że nie radzisz sobie z problemami, przeżywasz załamanie nerwowe albo pojawiają się u ciebie myśli samobójcze, powinieneś bezzwłocznie skontaktować się ze specjalistami. Oto numery telefonów i strony internetowe, które oferują darmową pomoc:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (bezpłatnie): 116 111

Bezpłatny telefon wsparcia dla dorosłych w kryzysie: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Pomoc telefoniczna dla osób w żałobie: 800 108 108

Infolinia Fundacji Tumbo dla osieroconych młodych osób: 800 111 123

portal: pokonackryzys.pl

Jeśli istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, koniecznie zadzwoń pod numer 112.