Zamach w Krakowie i nowe ustalenia. Arsenał w samochodzie Michała Oksińskiego

Nowe informacje w sprawie zamachu, do którego doszło w Krakowie 7 listopada. Tego dnia 24-letni Michał Oksiński zabił z broni palnej sześć osób w Krakowie, co poprzedził okrutnym morderstwem swoich rodziców oraz młodszej siostry w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według ustaleń portalu Onet śledczy zbadali już najważniejsze przedmioty i lokalizacje związane ze sprawcą. Wśród nich znalazł się sejf zabezpieczony przez policję w mieszkaniu, w którym rozegrał się pierwszy akt tej tragedii.

Biegli zdołali już dostać się do wnętrza pancernej skrytki. Naczelnik małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej, prokurator Eryk Stasielak, poinformował w rozmowie z Onetem, że w środku natrafiono między innymi na zapas amunicji. Pozostała zawartość sejfu poddawana jest obecnie dokładnym badaniom, jednak śledczy nie znaleźli tam żadnych śladów wyjaśniających motywy zbrodni 24-latka, co utrudnia ustalenie przyczyn jego zachowania.

Wstrząsające rezultaty przyniosło również przeszukanie auta wykorzystywanego przez napastnika. Szczegółowe oględziny pojazdu dowiodły, że Michał Oksiński dokładnie zaplanował krwawą masakrę i zgromadził w tym celu odpowiednie środki. Wewnątrz samochodu technicy zabezpieczyli mnóstwo śladów kryminalistycznych. Z ustaleń prokuratury wynika, że na jedną z broni sprawca nakręcił tłumik, a ogromna liczba znalezionych w pojeździe łusek dowodzi, iż zamachowiec oddał łącznie ponad 100 strzałów.

Dokładną listę uzbrojenia, którego sprawca użył podczas ataku na Rynku Głównym w Krakowie, przedstawił rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Funkcjonariusze przejęli między innymi pistolet Glock, pistolet Ruger oraz dwa karabiny AR-15 kalibru 5,56 mm. Zarówno przy samym zatrzymanym, jak i w jego bagażu policjanci odkryli co najmniej 500 sztuk ostrej amunicji.

Ponadto w pojeździe zamachowca odnaleziono cztery aparaty telefoniczne. Informatycy śledczy zdołali już przeanalizować zawartość trzech urządzeń. Czwarty telefon uległ rozładowaniu i automatycznej blokadzie, dlatego biegli cały czas pracują nad uzyskaniem dostępu do jego danych.

Zatrzymanie Michała Oksińskiego w Krakowie. Nagrania z kamer policjantów

Kluczowe znaczenie dla prowadzonego śledztwa mają także materiały wideo z kamer nasobnych policjantów, którzy obezwładnili napastnika na krakowskim Rynku Głównym. Śledczy potwierdzili, że urządzenia obu biorących udział w akcji funkcjonariuszy były aktywne i zarejestrowały przebieg interwencji, a nagrania są teraz szczegółowo badane. Z uwagi na dobro postępowania prokuratura nie zdradza na razie dokładnej zawartości zabezpieczonych filmów i wstrzymuje się z publikacją szczegółów.

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