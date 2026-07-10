Darmowe parkowanie w Krakowie. Kto będzie mógł liczyć na bezpłatny postój?

Kraków planuje wprowadzenie programu wyróżniającego zasłużonych honorowych dawców krwi oraz dawców przeszczepu.

Program ma umożliwić tym osobom bezpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Krakowie.

Uprawnienie przysługiwać będzie dawcom, którzy oddali co najmniej 18 litrów krwi (mężczyźni) lub 15 litrów (kobiety), bądź posiadają odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu.

Warunkiem skorzystania z preferencji jest rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

Kto skorzysta z darmowego parkowania w Krakowie? Kryteria są jasne

Projekt uchwały kierunkowej klubu Koalicji Obywatelskiej określa krąg osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnego parkowania w SPP w Krakowie. Jak wynika z propozycji, honorowe krwiodawstwo jest doceniane w szczególny sposób, ale nie każda donacja kwalifikuje do tej ulgi. Szczególne uznanie należy się osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – w przypadku mężczyzn – oraz 15 litrów w przypadku kobiet.

To właśnie te osoby od lat angażują się w działalność społeczną o wyjątkowym znaczeniu dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Władze miasta podkreślają, że jest to forma podziękowania i wyróżnienia dla tych, którzy w bezinteresowny sposób przyczyniają się do ratowania życia.

Dodatkowo, uprawnienie to będzie przysługiwało również osobom posiadającym odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu”.

Rozliczanie podatku w Krakowie warunkiem uzyskania przywileju parkingowego

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, honorowe krwiodawstwo to jeden z najważniejszych przejawów bezinteresownej działalności obywatelskiej. Osoby regularnie oddające krew umożliwiają funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Warto jednak podkreślić kluczowy warunek, który budzi spore emocje. Uprawnienie do darmowego parkowania dla dawców będzie przysługiwało wyłącznie osobom rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. Oznacza to, że osoby, które oddają krew w Krakowie, ale płacą podatki w innej gminie, nie będą mogły skorzystać z tej ulgi.

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