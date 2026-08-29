Derby Krakowa dla Wisły! Dużo zdjęć kibiców z meczu z Wieczystą

Wisła Kraków lepsza w derbach. Wieczysta z kolejną porażką

Dla Wieczystej Kraków były to kolejne derbowe zawody w trwających rozgrywkach 2026/27. Wcześniej podopieczni trenera Kazimierza Moskala musieli uznać wyższość Cracovii, przegrywając 2:3. Teraz nadszedł czas na konfrontację z utytułowanym rywalem z Reymonta, który zresztą udostępnia Wieczystej swój obiekt na ligowe spotkania. Mecz ten elektryzował fanów z jeszcze jednego powodu. Było to pierwsze starcie po stanowczym oświadczeniu Jarosława Królewskiego, zapowiadającym walkę ze środowiskami chuligańskimi.

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„Od najbliższej kolejki przy R22 wszelkie transparenty i inne elementy z hasłami »anty«, »PDW« czy »Młoda/Stara/Podstarzała/W średnim wieku Ferajna« - w tym również tego typu koszulki i inne - nie będą dopuszczone na żadną z trybun, a te wniesione zostaną usunięte ze stadionu Wisły Kraków natychmiast wraz z ich właścicielami”

Przed meczem zastanawiano się, jakie hasła zawisną na płotach i jak zareagują władze „Białej Gwiazdy” w przypadku złamania nowych zasad. Oczekiwano jednak przede wszystkim piłkarskich emocji i kibice nie byli rozczarowani, a na trybunach obeszło się bez kontrowersyjnych haseł. Oba zespoły w obecnych rozgrywkach gwarantują sporo goli, choć główną bolączką jednych i drugich jest gra w obronie. Zespół Wieczystej poprowadził debiutujący Zeljko Kopić, chorwacki szkoleniowiec, który zmienił na stanowisku Kazimierza Moskala z zadaniem opuszczenia strefy spadkowej.

Ostatecznie to Wisła triumfowała w derbach 2:0, odnosząc trzecią wygraną na własnym terenie. Pierwsza połowa nie przyniosła bramek. Marcel Łubik skutecznie interweniował po mocnym uderzeniu Kolourisa, zbijając piłkę na poprzeczkę, a po drugiej stronie boiska Cavlina obronił próbę Youana. Sygnał do ataku w 54. minucie dał Jordi Sanchez, który wykorzystał precyzyjne podanie Juliusa Erthalera, zapisując na swoim koncie szóstego gola w lidze. Wynik w 80. minucie ustalił Jeremy Guillemenot, popisując się świetnym uderzeniem zza pola karnego.

Stadion Wisły pozostaje trudnym terenem dla przyjezdnych, co potwierdziła pełna frekwencja na trybunach. Ekipa Wieczystej natomiast przypomina na razie grupę dobrych zawodników, którym brakuje zgrania. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z tego derbowego spotkania i znalezienia się na zdjęciach w naszej galerii!