Dlaczego Dzień Matki obchodzimy 26 maja? Historia i mity polskiej tradycji

Większość z nas nie wyobraża sobie maja bez 26. dnia tego miesiąca. To właśnie wtedy kupujemy bukiety kwiatów i składamy życzenia naszym mamom. Choć wydaje się to naturalne, warto wiedzieć, że Polska jest jedynym krajem na świecie, który obchodzi Dzień Matki jako święto stałe dokładnie 26 maja. W większości państw, w tym w USA czy w wielu krajach europejskich, jest to święto ruchome, najczęściej przypadające na drugą niedzielę maja.

Nasza odrębność w tym zakresie buduje wyjątkową tradycję, ale wiąże się też z wieloma pytaniami. Dlaczego akurat 26 maja? Przeglądając kalendarze i strony internetowe, łatwo natknąć się na powtarzające się od lat informacje, które – jak się okazuje – mają niewiele wspólnego z prawdą historyczną. Czas rozliczyć się z mitami i poznać realną genezę tego święta w naszym kraju.

Mit roku 1914. Kiedy tak naprawdę zaczęliśmy świętować?

Wiele portali internetowych podaje, że pierwszy polski Dzień Matki odbył się 26 maja 1914 roku w Krakowie. To niezwykle popularna informacja, która stała się niemal internetową legendą. Jednak kwerendy przeprowadzone przez historyków, w tym przez pracowników Archiwum Narodowego w Krakowie, nie pozostawiają złudzeń: to historyczny mit. W prasie z tamtego okresu nie ma ani jednej wzmianki o takim wydarzeniu, co w przypadku tak ważnej inicjatywy byłoby niemożliwe.

Skąd więc wzięła się ta data? Prawdopodobnie doszło do pomieszania faktów. Rok 1914 to moment, w którym prezydent USA Woodrow Wilson oficjalnie ustanowił Dzień Matki świętem narodowym w Stanach Zjednoczonych, wyznaczając go na drugą niedzielę maja. Ktoś prawdopodobnie połączył amerykański rok z polską datą i tak powstała błędna informacja, która do dziś krąży w sieci i jest bezkrytycznie kopiowana przez kolejne źródła.

Prawdziwe początki świętowania w Polsce sięgają okresu po odzyskaniu niepodległości. Pierwsze udokumentowane obchody Dnia Matki na ziemiach polskich miały miejsce w 1923 lub 1924 roku. W tamtym czasie w popularyzację idei tego święta bardzo mocno zaangażował się Polski Czerwony Krzyż. PCK postrzegało ten dzień jako okazję do podkreślenia roli matki w społeczeństwie i rodzinie, co było kluczowe w procesie budowania nowej państwowości.

Co ważne, przed II wojną światową Dzień Matki w Polsce wcale nie miał stałej daty. Było to święto ruchome, często obchodzone w maju, ale w różne dni. Dopiero po wojnie data 26 maja utrwaliła się w kalendarzu na stałe. Nie stało się to na mocy jednego konkretnego dekretu, lecz było wynikiem zwyczaju, który z czasem stał się powszechnie akceptowaną normą społeczną.

Od antyku do buntu twórczyni – krótka historia Dnia Matki

Choć współczesny Dzień Matki ma swoje źródła w XX wieku, tradycja oddawania czci matkom sięga starożytności. Grecy i Rzymianie otaczali kultem boginie-matki, takie jak Rea czy Kybele, które były symbolem płodności i urodzaju. W późniejszych wiekach, na przykład w siedemnastowiecznej Anglii, znany był zwyczaj „niedzieli u matki” (Mothering Sunday). W czwartą niedzielę postu służba i pracownicy otrzymywali wolne, by móc odwiedzić swoje rodzinne parafie i spotkać się z bliskimi.

Nowożytny kształt święta zawdzięczamy jednak Amerykance, Annie Jarvis. To ona na początku XX wieku rozpoczęła kampanię o ustanowienie oficjalnego dnia poświęconego matkom, chcąc w ten sposób uczcić pamięć swojej zmarłej rodzicielki. Jej starania zakończyły się sukcesem, ale zakończenie tej historii jest dość gorzkie. Anna Jarvis spędziła ostatnie lata życia, protestując przeciwko swojemu własnemu dziełu.

Jarvis była przerażona tym, jak szybko Dzień Matki stał się maszynką do zarabiania pieniędzy. Nienawidziła komercjalizacji, masowej sprzedaży gotowych kartek życzeniowych, drogich kwiatów i słodyczy. Uważała, że święto powinno opierać się na osobistym podziękowaniu, ręcznie napisanym liście i wspólnie spędzonym czasie, a nie na przymusie kupowania prezentów. Jej postawa jest do dziś ważną lekcją o tym, co w tym dniu powinno być najważniejsze.

Dzień Matki 2026. Jak najlepiej podziękować mamie?

Zbliżający się Dzień Matki w 2026 roku to doskonała okazja, by wrócić do korzeni, o których przypominała Anna Jarvis. Zamiast szukać kolejnych gadżetów, warto postawić na gesty, które mają realną wartość. Czas spędzony na wspólnej rozmowie, spacerze czy przygotowaniu kolacji często znaczy dla mam znacznie więcej niż najdroższy przedmiot kupiony w pośpiechu.

Jeśli chcesz złożyć życzenia, które zapadną w pamięć, postaw na szczerość. Zamiast kopiować gotowe wierszyki z sieci, spróbuj napisać coś prosto z serca. Możesz powiedzieć: „Mamo, dziękuję Ci za to, że zawsze jesteś moją najbezpieczniejszą przystanią” albo „Dziękuję za Twoją cierpliwość i za to, że nauczyłaś mnie, jak cieszyć się z małych rzeczy”. Takie osobiste wyznania budują najtrwalsze wspomnienia.

Polska tradycja świętowania 26 maja, choć owiana kilkoma mitami, jest pięknym elementem naszej kultury. Wyróżnia nas ona na świecie i pozwala co roku, bez względu na układ kalendarza, skupić całą uwagę na najważniejszych kobietach w naszym życiu. Warto pielęgnować ten zwyczaj, pamiętając, że najlepszym prezentem jest po prostu nasza obecność i wdzięczność.