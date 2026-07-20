Dlaczego w Krakowie wyją syreny? Wydano specjalny komunikat

Syreny alarmowe w Krakowie. Co się dzieje?

Dźwięk syren w stolicy Małopolski to zaplanowany element ogólnopolskich testów, za które odpowiada administracja rządowa i odpowiednie służby. Głównym założeniem tych działań jest zweryfikowanie poprawnego funkcjonowania procedur ostrzegania obywateli, a także sprawdzenie komunikacji na różnych szczeblach administracyjnych. Tego typu ćwiczenia realizowane są na terytorium całego państwa.

Dlaczego wyje syrena dziś w Krakowie?

Akcja szkoleniowa "ALARM-26" przypada na wtorek, 21 lipca 2026 roku. Służby wyznaczyły przedział czasowy od godziny 7:00 do 19:00. To właśnie w tych godzinach mieszkańcy mogą spodziewać się zarówno próbnego ogłoszenia zagrożenia, jak i jego oficjalnego odwołania.

Jakie sygnały będzie można usłyszeć?

W trakcie wtorkowych testów przewidziano możliwość emisji dwóch różnych sygnałów dźwiękowych:

trzyminutowy, modulowany sygnał, który w normalnych warunkach oznacza alarm,

jednostajny, ciągły dźwięk, również trwający 3 minuty, informujący o odwołaniu zagrożenia.

Organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo uspokajają, że cała procedura to wyłącznie testy i nie mają one związku z jakimkolwiek realnym ryzykiem. Władze proszą obywateli o spokój i niepodejmowanie żadnych nadzwyczajnych kroków po usłyszeniu syren. Cała operacja służy jedynie weryfikacji sprzętu i infrastruktury.

Możliwe Alerty RCB

W ramach trwających procedur testowych obywatele mogą spodziewać się również wiadomości tekstowych z systemu Alert RCB. Komunikaty mają za zadanie poinformować o planowanym uruchomieniu syren i zapobiec ewentualnej panice lub niewłaściwej interpretacji dźwięków przez zdezorientowane osoby.

Dlaczego organizowane są ćwiczenia ALARM-26?

Podstawowym celem inicjatywy jest przetestowanie gotowości państwa na ewentualne sytuacje kryzysowe, w tym na ataki z powietrza. Analizie poddawana jest kondycja techniczna samych urządzeń nadawczych, ale także sprawność komunikacyjna między poszczególnymi jednostkami: administracją publiczną, centrami zarządzania kryzysowego oraz służbami mundurowymi.