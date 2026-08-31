W roku szkolnym 2026/2027 uczniowie mogą liczyć na wyjątkowo długą przerwę

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-31 9:44

Terminarz na rok szkolny 2026/2027 gwarantuje uczniom kilka okazji do dłuższego odpoczynku od nauki. Wyjątkowo dobrze dla dzieci i młodzieży zapowiada się czas na przełomie grudnia i stycznia. Co dokładnie zaplanowało ministerstwo?

Zgodnie z harmonogramem edukacja w roku szkolnym 2026/2027 wystartuje we wtorek pierwszego września. Oznacza to dla młodzieży powrót do wczesnego wstawania, codziennych lekcji oraz pisania sprawdzianów. W oficjalnym kalendarzu widnieją jednak terminy wyczekiwane przez dzieci. Przedłużone pauzy w nauce umożliwią zregenerowanie sił, spędzenie czasu w rodzinnym gronie i zebranie energii na kolejne miesiące przebywania w szkolnych murach.

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Nadchodzący terminarz zagwarantuje uczniom kilka dogodnych momentów na relaks. Dzieci odpoczną od szkolnych książek między innymi w okolicach świąt Bożego Narodzenia, w trakcie zimowych ferii oraz podczas przerwy wiosennej. Największym powodem do radości pozostaną oczywiście tradycyjne letnie wakacje rozpoczynające się pod koniec czerwca. Dokładne rozpisanie wszystkich dni bez zajęć dydaktycznych umieściliśmy w przygotowanej galerii.

Pełną rozpiskę dni wolnych obowiązujących w roku szkolnym 2026/2027 sprawdzisz w naszej galerii zdjęć.

Uczniowie z plecakami wchodzą do sali lekcyjnej. O dniach wolnych w roku 2026/2027 przeczytasz na Eska Kraków.
Galeria zdjęć 5
Barbara Nowacka, minister edukacji [IMPACT 2026]
dni wolne
dni wolne 2026