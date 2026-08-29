Ważne zmiany na kolei w Małopolsce od niedzieli! Uważaj, jeśli jedziesz pociągiem

Zmiany w pociągach w Małopolsce. Nowy rozkład od niedzieli

Koleje Małopolskie wprowadzają od niedzieli korektę rozkładu jazdy. Nowy rozkład będzie obowiązywał do 24 października. Zmiany wynikają przede wszystkim z prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Największe zmiany dotyczą linii kolejowej nr 8 między Krakowem a Sędziszowem. Zakończyły się tam główne prace modernizacyjne i od niedzieli pociągi ponownie będą mogły korzystać z obu torów.

Dzięki temu w ciągu dnia wrócą niemal wszystkie połączenia Kolei Małopolskich, które w ostatnich tygodniach były zastępowane autobusami. Na swoją normalną trasę wrócą również pociągi dalekobieżne. Podczas przebudowy musiały one jeździć objazdami.

Nocą nadal będą jeździły autobusy zastępcze

Nie oznacza to jednak całkowitego końca prac na linii Kraków–Sędziszów. Roboty będą nadal prowadzone w nocy, gdy ruch pociągów jest mniejszy. Z tego powodu za ostatni pociąg Kolei Małopolskich w kierunku Sędziszowa oraz pierwszy w kierunku Krakowa będzie kursowała autobusowa komunikacja zastępcza.

Do czasowych zmian może dochodzić także na innych trasach. Zarządca infrastruktury będzie przeprowadzał prace konserwacyjne, które najczęściej zaplanowano na godziny nocne. Koleje Małopolskie zapowiadają, że takie przerwy pojawią się w wybranych dniach na większości obsługiwanych tras.

Nadal będą kursowały także pociągi sezonowe. „Beliansky Expres” z Muszyny do słowackiego Popradu będzie jeździł w weekendy do 13 września. Z kolei „Włóczykij”, łączący Jasło z Krynicą-Zdrój, pozostanie w rozkładzie do 20 września.